Calcio Eccellenza. Parlanti acciuffa il pareggio nella ripresa per il Cava Ronco

Reno

2

Cava RONCO

2

RENO: Miserocchi, Leone, Diallo, Tassinari, Frati (25’ st Renzi), Alberani, De Rose, Francisconi, Frisari (25’ st Ferri), Noschese, Filippi (37’ st Bolognesi). A disposizione: Antonini, Minieri, Felloni, Centofanti, Innocenti. All.: Ortolani.

CAVA RONCO: Carroli, Bellavista, Del (17’ st Sciaccaluga), Bandini, Fantinelli, Melandri, Parlanti, Rabiti, Grazdhani (23’ st Martoni, 42’ st Yoada), Garavini (5’ st Marzocchi), Lupattelli. A disposizione: Alpi, Morgagni, Magnani, Pascucci, Sango. All.: Muccioli.

Arbitro: Milandri di Cesena.

Reti: 5’ pt Lupattelli (F), 19’ pt De Rose (R), 44’ pt Filippi (R), 26’ st Parlanti (F).

Note: ammoniti: Tassinari (R), De Rose (R), Grazdhani (F). Espulso: Tassinari (R) al 80’ pt.

Bel 2-2 tra Reno e Cava Ronco. Partita divertente e risultato giusto per quello visto sul campo. Al 5’ pt Lupattelli sblocca il risultato per gli ospiti sfruttando a pieno una palla vagante in area. Al 19’ pt il pareggio grazie ad un’inzuccata di De Rose su azione nata da calcio d’angolo. Sempre da corner, al minuto 44, arriva il gol del sorpasso della Reno ad opera di Filippi, bravo a risolvere una mischia in area. Al 26’ st il Cava Ronco pareggia grazie a Parlanti, lesto a sfruttare un’indecisione della difesa dei padroni di casa. Gli ospiti non riescono però a sfruttare, nel finale, l’espulsione di Tassinari.