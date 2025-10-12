Calcio Eccellenza. Partite casalinghe per Fratres Perignano e Cenaia

In questa quinta giornata i rossoblù perignanesi aspettano al Matteoli quel Fucecchio in salute e che sta portando avanti un ottimo avvio di campionato. Gli ospiti, dopo la vittoria interna sul Cenaia, vorranno confermare il loro buon momento. I Fratres Perignano però non sono assolutamente da meno perchè, pur con una partita in meno, sono appaiati al Fucecchio in classifica e ancora imbattuti. "Purtroppo affrontiamo questo impegno con un organico decimato dagli infortuni – dice il DS Ragoni – il che non ci aiuta. Scenderemo in campo per dare continuità ai buoni risultati ottenuti fino ad oggi e sono certo che i sostituti daranno il massimo per vincere. Importante sarà affrontare la gara con attenzione, senza sottovalutare l’avversario che è in salute. Il mister sta lavorando bene e il risultato non mancherà". Per l’altra partita di giornata il Cenaia ospita la ProLivorno in una partita che vede le due squadre navigare nelle parti basse della classifica. Una situazione non prevista, in particolare per i verdi arancioni, partiti con ben altre aspirazioni. La classifica piange per entrambe le compagini. "A Fucecchio abbiamo sbagliato l’approccio – dice il responsabile comunicazione del Cenaia – forse ingannati dall’incontro di Coppa che avevamo vinto senza difficoltà, ma nelle altre partite potevamo raccogliere di più con un minimo di fortuna. La partita odierna deve rappresentare per noi l’effettiva partenza del campionato". Inizio delle partite ore 15.

Pietro Mattonai