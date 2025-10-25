Calcio Eccellenza. Perignano per la continuità

L’ottava giornata di campionato riserva impegni in trasferta sia per la squadra dei Fratres Perignano che per il Cenaia. Dopo la esaltante impresa di aver battuto domenica scorsa la capoclassifica del campionato, i rossoblù perignanesi si recano in trasferta a Cerreto Guidi per affrontare la Real Cerretese. "Una partita difficile – dice il ds Ragoni – contro una squadra solida, che fa della sua fisicità una delle sue armi migliori e che, sul terreno amico, gioca sempre con tanta aggressività. Per quanto riguarda l’organico dobbiamo fare a meno di Stringara ma recuperiamo Garunja. Andiamo fiduciosi, rinfrancati dal risultato di domenica scorsa, per dare continuità alle ultime prestazioni". Per quanto riguarda invece il Cenaia, la squadra verde arancione va di scena a Forte dei Marmi dove affronterà la Real Forte Querceta. La squadra di mister Sena, che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria, in settimana ha ingaggiato il difensore centrale Sergio Sartini, classe 2004, di Cenaia, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, e la scorsa stagione al Ghiviborgo. Anche la squadra avversaria non vince da diverso tempo.

Pietro Mattonai