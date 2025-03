Calcio. Eccellenza: Perignano vince il derby

Pisa 11 marzo 2025 – Ventiseiesima giornata intensa nel campionato di Eccellenza toscana. Vince il Cenaia, secondo in classifica da solo, vince nel derby il Fratres Perignano contro i Mobilieri, pareggia la già retrocessa Cuoiopelli. Sul campo del Real Forte Querceta, il Cenaia di mister Sena si impone 0 – 2 e tiene la seconda posizione con quarantasei punti: tredici vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. Le reti di Puleo e Neri lanciano i pisani per la volata finale alle spalle del già promosso Camaiore. Questo il tabellino. Reqal Forte Querceta: Luci, Nicolini, Fortunati (Quercetani), Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Pavlenko (Jendoubi), Bracci (Mearini), Panicucci, Stringara, Lucarelli M. (Frosina). A disposizione Pastine, Maurelli, Galli, Innocenti. All. Buglio Cenaia: Baglini, Solimano, Di Bella (Goretti), Remorini (Bartolini), Signorini, Puleo, Papini, Marcon, Canessa (Ferretti), Neri F. (Pecchia), Apolloni (Puccini). A disposizione Landucci, Calloni, Gronchi, Quilici. All. Sena Arbitro: Magherini di Prato Marcatori: 66' Puleo, 80' Neri. Allo Stadio Comunale do Ponsacco i Mobilieri cadono contro il Fratres Perignano nell’importante derby salvezza. La squadra di mister Fanani si impone grazie al cantaggio di Rossi ed alla rete del raddoppio firmata da Cutroneo. Crisi nera per il Ponsacco agganciato anche dal Certaldo al terzultimo posto che ha espugnato il campo della pro Livorno Sorgenti. Fratres adesso proprio a meno quattro dai livornesi. Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi, Borselli, Andreotti, Rinaldi, Marrocco. A disposizione Campinotti, Di Giulio, Pisani, Fischer, Riccomi, Pini, Regoli, Panettella, Morana. All. Tocchini Fratres Perignano: Serafini, Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini R., Meucci, Zocco, Taraj, Misseri, Rossi G.. A disposizione Becherini, Manzo, Lupi, Rofi, Mariani T., Venturini, Badalassi, Taverni, Cutroneo. All. Fanani Arbitro: Boeddu di Prato Marcatori: 5' Rossi, 95' Cutroneo Clamoroso pareggio della Cuoiopelli contro il Viareggio. La squadra già retrocessa ferma i versiliesi sull’1 – 1. Un risultato che induce il mister del Viareggio Cristian Amoroso a rassegnare le dimissioni a fine gara. Cuoiopelli: Fogli, Arrigucci, Tuzi (Mancini), Hanxhari, Porcellini, Covino, Vannuzzi (Turini), Mancino, Pinna (Tassi), Ferraro, Campo Rocco). A disposizione Pannocchia F., Bocini, Maglio. All. D’Addario Viateggio: Carpita, Bellini (Morandini), Bertelli, Bianchi (Sapienza), Ricci T., Nannetti (Bertacca L.), Belluomini C. (Baracchini), Remedi L., Morelli (Ortolini), Bibaj Gers, Ferrarese. A disposizione Manfredi, Bertola, Marcellusi, Belluomini T.. All. Amoroso Arbitro: Margherita Calvani di Prato Marcatori : 26' Bibaj Gers, 89' Mancini