Calcio Eccellenza Play-off. Valentino Mazzola. Conto alla rovescia per la doppia sfida

Il Valentino Mazzola scalda il motore in vista del debutto ai suoi primi play-off nazionali, con in palio la Serie D, obiettivo dichiarato dal patron Antonello Pianigiani. Con la conclusione degli spareggi regionali Toscana e quelli del girone Abruzzo si è ufficialmente composta la coppia che affronterà il primo turno. La squadra di Marco Ghizzani, vincitore dei play off del girone B, incrocerà sulla propria strada, il Castelnuovo Vomano, vittorioso ieri nella finale play off Abruzzo (si è disputata unicamente la partita finale per via della ‘forbice’, tra terza e quarta classificata vi erano infatti più di 10 punti di distacco). Il turno, composto da una gara di andata e una di ritorno, avrà luogo il 25 maggio (in Abruzzo) e il 1 giugno (a Siena). Per quanto riguarda il regolamento, è quello classico: approderà alla finale nazionale per la promozione in Serie D la squadra che, sulla distanza dei 180 minuti, totalizzerà il maggior numero di punti. In caso di totale pareggio si svolgeranno i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, saranno i calci di rigore a decretare la squadra qualificata.