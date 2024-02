Calcio - Eccellenza. River a Larderello. Il "ds» Bacci: "Ora tornare a fare punti» Il River Pieve affronta la Geotermica in trasferta, cercando di ottenere punti importanti. Assenti per infortunio Penco e Filippi. Il River Pieve è nono in classifica, mentre la Geotermica è penultima.