Calcio Eccellenza. Sansepolcro-Ellera profuma di rivincita

Fischio di inizio alle 14,30 su tutti i campi per la ventunesima giornata di Eccellenza.

Angelana-Pierantonio: un vero e proprio spareggio playoff al Migaghelli con i padroni di casa che, dopo aver agganciato il quinto posto, voglio restare nella zona spareggi. Stesso obiettivo del Pierantonio terza forza del campionato che, a 4 punti dalla vetta, non nasconde sogni di gloria.

Bastia-Atletico Bmg: il successo contro il Sansepolcro ha rilanciato la Bmg, mentre il Bastia è tornato a soli 2 punti dalla zona playout dopo il ko di Pontevalleceppi.

Cannara-Pontevalleceppi: a 2 punti dalla vetta, il Cannara sa di non poter sbagliare l’impegno casalingo nonostante le assenze. Occhio però ad un Pontevalleceppi che vola dopo le ultime 3 vittorie di fila e che non vuole saperne di fermarsi.

Olympia Thyrus-Castiglione del Lago: scivolata al sesto posto, la Thyrus vuole tornare subito in zona playoff. Per farlo dovrà battere i lacustri di Machi a caccia di punti salvezza.

Pietralunghese-Narnese: le decisioni del Giudice sportivo hanno privato la Narnese di Ponti, Grifoni e Marchetti. I rossoblù però a 5 punti dal Sansepolcro prossimo avversario, vogliono coltivare sogni di gloria. Al Martinelli però la Pietralunghese non può sbagliare per continuare la corsa ai playoff.

Terni Fc-Città di Castello: un solo risultato a disposizione per i padroni di casa di Tozzi Borsoi, scivolati in zona playout, al cospetto di un Città di Castello sempre più fanalino di coda.

Umbertide Agape-Tavernelle: autentico spareggio playout al Morandi tra le due compagini appaiate al penultimo posto con 15 punti, a 8 lunghezze dalla salvezza diretta.

V.A. Sansepolcro-Ellera: le due squadre si ritrovano dopo la semifinale di coppa. I biturgensi hanno un solo risultato a disposizione per restare in vetta, dopo il ko di Marcellano di domenica scorsa. Corcianesi a caccia di punti per alimentare la corsa playoff.