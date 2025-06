Calcio Eccellenza. Scozzoli consulente Fcr. Preso Riccardo Medri

Marco Scozzoli (nella foto) torna in pista, ma in un’altra veste. Già allenatore tra le altre di Castrocaro e Massa Lombarda, sarà il nuovo consulente tecnico della Fcr Forlì. "Convinto dalla visione e dall’entusiasmo del presidente Alpi, ha scelto di sposare con determinazione il progetto, mettendo a disposizione competenze ed esperienza per favorire la crescita e la valorizzazione dei giovani calciatori", recita la nota divulgata dal club di via Sillaro.

"Quando ho incontrato il presidente – ha dichiarato a caldo Scozzoli –, mi ha raccontato una ‘favola’ fatta di strutture moderne e un ambiente ideale per la crescita dei ragazzi. Le favole sono sogni, ma lui mi ha chiesto di trasformarli in realtà. Ci siamo capiti al volo e siamo partiti a razzo". All’interno della famiglia Fcr, Scozzoli lavorerà in sinergia con Leonello Baccini, allenatore degli Allievi Under 18, nonché coordinatore della Juniores Under 19 e della neonata Next Gen Under 21 (unicum nel panorama forlivese). "Non sarà facile, perché per la Next Gen sarà l’anno zero, ma vogliamo arrivare lontano".

Quanto alla prima squadra, annunciato l’ingaggio di Riccardo Medri, centrale difensivo classe 2005 (il padre Filippo è stato libero del Cesena). Prolungati i contratti di Erik Stucchi, Giacomo Garavini e Abdullai Guiebre.

Marco Lombardi