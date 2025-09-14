Calcio Eccellenza. Seregno, esordio in casa con la Cisanese a suon di musica

Ci sarà il Piccolo Coro del Teatro Belloni oggi alle 15 a introdurre l’esordio casalingo del Seregno in Eccellenza. La gara è fissata alle 15.30 al Ferruccio, ma la società invita i tifosi ad arrivare una mezz’oretta prima per ascoltare l’esibizione musicale che accompagnerà anche l’ingresso delle squadre in campo (c’è la Cisanese ospite in Brianza) e poi durante l’intervallo. "Vogliamo insomma far capire che una partita non è solo un evento sportivo, ma anche un momento culturale dedicato soprattutto a giovani, bambini e famiglie" si legge nel comunicato.

Sempre nel girone B è in programma sul campo della neopromossa Assago la prima gara dell’anno della Fucina nella nuova versione “classica“ voluta da Cortelazzi. Nel girone A battesimo del fuoco per il ritorno in categoria della Vis Nova che a Giussano riceve subito una delle big, la Solbiatese (che proprio ieri ha ceduto Mondoni al Saronno). La squadra di Raspelli arriva alla prima giornata di campionato confortata dalle prestazioni di Coppa in particolar modo l’ultima vittoriosa contro l’AltaBrianza. "La nostra forza dovrà essere come sempre il gruppo e il lavoro. Una prestazione che deve darci morale e consapevolezza in vista dell’esordio in Eccellenza" dice il tecnico.

La Lentatese va a Vergiate, mentre l’Ardor anticipa alle 15 a Tavernerio contro l’AltaBrianza. In Promozione c’è da smaltire immediatamente la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia che per una squadra forte e ambiziosa quale è l’AC Lissone era uno degli obiettivi stagionali. Ma dopo la stagione scorsa giocata per intero a Biassono e il turno casalingo di Coppa a Verano, la squadra di Santoni disputerà il primo match interno ancora lontano da casa, per la precisione a Bresso in via Deledda dove va di scena il derby brianzolo contro la giovanissima Concorezzese, squadra “a costo zero“, caso forse unico in categoria.

Nel girone D ci sono altre due brianzole che puntano in alto: la Speranza Agrate parte da Segrate mentre la Casati sarà a Bresso. Nel girone B spicca Lesmo-Manara, mentre la Base ospita all’Altopiano la Colicoderviese. Curioso settembre per il Meda che a distanza di quattro giorni torna a Vighizzolo per affrontare il Castello Città di Cantù dopo il successo in Coppa di mercoledì.

Ro.San.