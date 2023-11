Calcio Eccellenza. Sfida alla Pro Livorno Sorgenti. Il Montespertoli vuol sognare

Ancora una partita casalinga nel girone A di Eccellenza per il Montespertoli, che a due settimana di distanza dall’1-1 maturato contro il Pontebuggianese, scende nuovamente in campo al Molino del Ponte di Baccaiano per affrontare la Pro Livorno Sorgenti (fischio d’inizio alle 14.30). Dopo la sosta forzata per il maltempo della scorsa settimana i gialloverdi di mister Sarti vogliono continuare a sognare dopo l’ottimo avvio di stagione che li vede quarti in classifica a -2 dalla vetta. I labronici, pur ai margini della zona play-out, sono comunque una formazione difficile da affrontare lontano dal loro campo di gioco come dimostra il fatto che hanno conquistato tutti i loro 8 punti in trasferta.

Nello stesso raggruppamenti impegni decisamente complicati per Castelfiorentino United e Fucecchio, entrambe penultime in classifica con 6 punti, di scena rispettivamente a Massa e a Pieve Fosciana. Partiamo dai gialloblù valdelsani che andranno a far visita ad una Massese perennemente ambiziosa ma che non riesce a togliersi dalle ’sabbie mobili’ della graduatoria. I bianconeri, infatti, hanno una sola lunghezza di vantaggio sui ragazzi di mister Scardigli. Per quanto riguarda il Fucecchio, invece, il River Pieve staziona poco fuori dalla zona play-off (2 punti di ritardo) e finora ha perso soltanto una partita pareggiando 5 delle altre 7.

Si.Ci.