Calcio Eccellenza. Sinalunghese attesa dalla Rondinella. Asta a Pontassieve

Nella 14ma giornata di campionato la Sinalunghese è attesa dalla trasferta sul campo della Rondinella Marzocco. Un avversario da non sottovalutare, che ha gli stessi punti dei rossoblù, 17, e che venderà cara la pelle per tentare il sorpasso: serviranno grinta e determinazione. Mister Pezzatini dovrà rinunciare agli infortunati di lungo corso Tiberi e Papa (che si è operato in settimana) e anche a Ferrante, out anche domenica scorsa, che non è al top della condizione. Tornerà in campo, questo pomeriggio, l’Asta che nell’ultimo week-end ha osservato il turno di riposo e lo farà a Pontassieve. Gli arancioblu si sono potuti concentrare con maggiori tranquillità e costanza sul lavoro quotidiano: "Tutti quanti si sono allenati bene – ha detto il tecnico Stefano Bartoli –. Siamo riusciti a recuperare i giocatori acciaccati e l’arrivo di Davide Bianchi ci ha permesso di rimettere mano alla fase difensiva che nelle ultime settimane aveva lasciato un po’ a desiderare". "E’ un giocatore che ho fortemente voluto – ha aggiunto Bartoli sul neo acquisto –, la sua esperienza e il suo carisma ci daranno una mano. Poi è un difensore mancino e ancora non ne avevamo uno in rosa". L’Asta incontrerà sul suo cammino il fanalino di coda Pontassieve: "Li ho visti giocare – le parole di Bartoli – e, eccetto il precedente turno, non hanno mai subìto sconfitte roboanti; hanno sempre lottato con tutti. Hanno dei valori importanti perché erano partiti per fare un campionato diverso da quello che stanno facendo. Non mollano mai, anche contro il Terranuova Traiana ho visto una squadra viva". L’infermeria arancioblu in settimana si è completamente svuotata, resta da valutare Jrad che recentemente ha accusato un fastidio e verrà monitorato fino all’ultimo per capire se potrà essere della partita o no. Il Mazzola, oggi, osserverà il turno di riposo.