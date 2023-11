Calcio eccellenza. Super Castelfranco. Sei gol a Fabbrico

fabbrico

FABBRICO: Burigana, Carnevali, Pipoli, Bationo, Diaw, Aldrovandi, Volpini (29’ st Notario), Barbieri (12’ st Agosti), Zampino, Bassoli, P. Ferrara. A disp.: De Prisco, Mungiguerra, Faye, Ferrari, Minelli, Vitiello, Dodi. All. Cristiani.

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Zironi, Marconi (13’ st Barani), Ceccarelli (7’ st Timperio), Savino (14’ st Fiorentini), Palmiero, Barbolini (23’ st Pere), Nait, Caselli, Giordano (30’ st Cantarello), S. Ferrara. A disp.: Cavallini, Pepe, Casarano, Di Marcello, Mantovani. All. Cattani. Arbitro: Allkanjari di Rimini

Reti: 5’ (rig.) S. Ferrara, 22’ Palmiero, 48’pt Marconi, 50’ Caselli, 74’ Nait, 77’ (rig.) Zampino, 84’ Barani. Note: espulsi all’85’ Faye e Barani. Ammoniti Bationo, Aldrovandi, Volpini, Marconi, Palmiero, Cantarello.

Tre vittorie di fila con 12 reti segnate e 10 risultati utili che valgono il 4° posto. Il momento magico del Castelfranco prosegue a Fabbrico dove arriva un clamoroso 6-1 per i biancogialli sull’ex Cristiani, anche se i reggiani mettono nel mirino l’arbitro per due reti annullate e un rigore non dato e nel finale si è rischiata la rissa con due rossi. Virtus avanti al 5’ con un rigore procurato con mestiere da Salvatore Ferrara (sfida col fratello Pio in campo nei reggiani), che l’ha anche trasformato. Poco dopo Palmiero infila Burigana per il 2-0. Prima del riposo Marconi firma il tris. Al 50’ ecco il poker di Caselli per un errore difensivo. Al 62’ Volpini accorcia su corner ma l’arbitro annulla per offside. Al 74’ il segnalinee sbandiera il fuorigioco di Salvatore Ferrara, si fermano tutti meno Nait che con un pallonetto fa 5-0. Al 77’ rigore trasformato da Zampino per i padroni di casa. Poi all’85’ sugli sviluppi di un corner Barani defilato calcia un pallone che s’infila all’incrocio per il definitivo 6-1. Il giocatore virtussino va ad esultare davanti alla panchina del Fabbrico perché in tribuna, in linea d’aria, c’era il padre. L’equivoco degenera in una furibonda bagarre in campo e in tribuna che porta al rosso per lui e Faye.