Calcio Eccellenza. Super Colligiana!. Quattro gol rifilati al Firenze Ovest

COLLIGIANA

4

FIRENZE OVEST

0

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Paparusso, Cicali (30’ st Bartalini), De Vitis, Manganelli (K), Cianciolo, Mussi (17’ st Pierucci), Mugnai (37’ st Barontini), Marabese (30’ st Calamassi), Donati (23’ st Baccani).

Panchina: Petrucci, Sardelli, Discepolo, Polo. Allenatore Chini.

FIRENZE OVEST: Daddi, Tipaldi (19’ st Rossi), Lazzeri, Bartolozzi, Ciofi, Marghi (40’ st Di Matteo), Nieri (19’ st Piazza), Vanni, Bourezza, Tassi (7’ st Berti), Iaquinandi.

Panchina: Fiaschi, Mazzolli, Lakti, Kane, Failli. Allenatore Bartalucci.

Arbitro Argenti (Grosseto).

Reti: 19’ e 26’ pt Mugnai (C), 15’ st Marabese (C), 27’ st Pierucci (C).

COLLE VAL D’ELSA – Due gol per tempo per la Colligiana, che supera nettamente il Firenze Ovest. La prima conclusione dei padroni di casa arriva al 15’, con Donati che dalla distanza sfiora il palo. Quattro minuti dopo, però, il veterano Mugnai risolve una mischia in area e porta in vantaggio i biancorossi. Il trentottenne fantasista biancorosso sembra in grande giornata: al 26’ si fa cogliere al posto giusto e al momento giusto davanti alla linea di porta e trafigge una seconda volta Daddi. Il colpo per gli ospiti è duro, ma il Firenze Ovest cerca comunque di reagire, creando qualche grattacapo alla difesa avversaria, ma senza trovare l’opportunità giusta per il pareggio. In avvio di ripresa la Colligiana si ripresenta in avanti, andando vicina alla terza rete: al 13’ una cavalcata solitaria di Cianciolo costringe Daddi alla deviazione in angolo da breve distanza. Due minuti dopo Marabese sfonda e sigla il 3-0. E ancora: al 27’ il neo entrato Pierucci sigla dalla distanza la quarta rete. La Colligiana è ormai in controllo assoluto, anche se il Firenze Ovest non rinuncia a provarci fino al fischio finale.

Marco Brunelli