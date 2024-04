Calcio Eccellenza Toscana. Al ‘Manni’ c’è il derby tra Colligiana e Sinalunghese. Asta in quel di Scandicci. Il Mazzola aspetta il Foiano

Terzultima di ritorno nel girone B di Eccellenza Toscana per le senesi, tutte impegnate oggi alle 15. Il derby del ‘Gino Manni’ di Colle Val d’Elsa mette contro le residue (oggettivamente scarne) speranze playoff della squadra di Chini, reduce da un buon filotto di risultati, e la volontà di tornare ad un successo che manca da gennaio per i rossoblù (nella foto il difensore centrale Ferrante) di Pezzatini, ancora in lotta per evitare di essere risucchiati nella zona calda della classifica. Torna in campo dopo un mese il Mazzola che domenica scorsa ha scontato il turno di riposo. Avversario dei ragazzi di Argilli il Foiano a Cerchiaia.

"La pausa è stata molto lunga, abbiamo lavorato bene ma non so cosa aspettarmi dopo un stop del genere. Proveremo a fare il massimo – dice Argilli – per toglierci qualche soddisfazione e darla a chi ci sta vicino". Come detto la Colligiana anche il Mazzola teoricamente resta ancora agganciato al treno playoff, per il quinto posto a meno che la distanza dal secondo non sia superiore ai dieci punti. "Non tutti gli acciaccati hanno recuperato al cento per cento ma vogliamo vincere per tenere viva la speranza playoff fino all’ultima giornata". Gara decisamente importante per l’Asta che fa visita ad uno Scandicci in piena lotta per centrare il secondo posto. "Ci siamo allenati carichi grazie anche al successo da cui siamo reduci" ha detto il tecnico Bartoli alla vigilia del match. "Qualche acciacco c’è, Ceccatelli si è fatto male nella scorsa partita e non sappiamo quando rientrerà ed è fuori anche Di Renzone. La buona notizia è il ritorno in gruppo di Gabriele Mazza".

A prescindere dalla caratura dell’avversario per l’Asta l’obiettivo resta quello di muovere la classifica: "La pressione aumenta, dobbiamo fare punti. La tensione in squadra adesso è normale perché il nostro obiettivo non è ancora raggiunto, secondo me ci servono almeno 6 punti" ha concluso.