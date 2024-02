Calcio Eccellenza Toscana. Asta a Borgo San Lorenzo. Bartoli: "Sono punti pesanti». Mazzola, c’è la Rondinella. Argilli: "Limitiamo gli errori»

Dopo l’anticipo di ieri tra Foiano e Scandicci si completa il turno di Eccellenza con tutte le senesi in campo oggi alle 14,30. L’Asta è di scena a Borgo San Lorenzo contro Fortis Juventus, reduce da quattro risultati utili consecutivi. A presentare la partita per gli arancioblu è stato mister Stefano Bartoli (nella foto). "I ragazzi si sono allenati bene in settimana. Purtroppo abbiamo un paio di novità negative dall’infermeria: Bianchi e Gabriele Mazza si sono fatti male. La notizia positiva è, invece, il rientro a pieno regime di Cappelli". Non sarà facile provare a mettere i bastoni tra le ruote alla Fortis, che sta vivendo un trend positivo da diverse settimane: "Stanno facendo buoni risultati nello scorso turno sono andati a vincere sul campo del Terranuova Traiana. Sono una squadra in salute ma è uno scontro diretto e per noi questi punti iniziano a contare molto. Abbiamo la partita di oggi poi le sfide contro Lastrigiana e Firenze Ovest. Alla fine di queste tre partite capiremo come sarà l’ultima parte del nostro campionato" ha concluso Bartoli. In cerca di riscatto anche il Mazzola dopo il rovescio subito a Scandicci sette giorni fa. "Abbiamo analizzato la sconfitta di Scandicci – dice mister mister Stefano Argilli – abbiamo visto dove abbiamo sbagliato e cerchiamo di correggere gli errori. Sappiamo che non è tutto da buttare via, alcune parti della partita sono state fatte bene, ma il risultato è eloquente, ci dà fastidio, vogliamo cancellarlo e non vediamo l’ora di scendere in campo per farlo. La squadra sta bene anche se un paio di giocatori non saranno recuperabili (Nassi e De Luca, ndr). Per gli altro vediamo. Abbiamo pagato a caro prezzo anche da quel punto di vista un mese di gennaio molto intenso. La Rondinella non vale la classifica che ha quindi servirà massima attenzione a partire dall’approccio. L’obbiettivo playoff non è affatto facile, ma lo sappiamo e dobbiamo limitare al massimo gli errori". Arriva da un brutto ko per mano della Lastrigiana anche la Sinalunghese. L’impegno che attende la formazione di Pezzatini, che ha ancora il dubbio legato a Bucaletti, è quello esterno contro il Firenze Ovest. Infine la Colligiana di scena a Castiglion Fiorentino per accorciare sulla zona playoff.

Guido De Leo