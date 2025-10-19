Calcio Eccellenza Toscana. Asta, che impresa! Bandini e Taflaj stendono l’Affrico

AFFRICO

1

ASTA

2

AFFRICO (4-3-1-2): Pecorai; Stella, Longo, Vaccari, Guarducci (77’ Casati); Fantechi (58’ Mazzoni), Nuti (90’ Palazzini), Rocchini (81’ Bigozzi); Sidibe; Iasparrone (77’ Vaggioli), Papini.

Panchina: Virgili, Barbieri Tamburini, Morelli. Allenatore Meacci.

ASTA (4-4-1-1): Cefariello; Curcio, Manganelli, De Vitis, Migliorini;Neri (62’ Galardi), Mussi (60’ Taflaj), Hoxhaj, Cavallini; Baroni (63’ Violante); Bandini.

Panchina: Lombardini, Piliu, Manenti, Amadori, Cocco, Dragoni. Allenatore Bartoli.

Arbitro Calvani di Prato (Norgiolini e Casale).

Reti: 42’ Bandini (As); 65’ Iasparrone (Af); 70’ Taflaj (As).

Note – Ammoniti Curcio, De Vitis, Baroni, Longo, Vaccari, Papini.

FIRENZE – Che vittoria per l’Asta Taverne. Sul campo dell’Affrico, anticipo della sesta giornata, gli arancioblù centrano il terzo risultato utile consecutivo, il terzo successo (su tre incontri) conquistato in trasferta. La classifica dice momentaneo quinto posto, con 10 punti all’attivo. I ragazzi di Bartoli partono forte: dopo pochi minuti, su calcio di punizione, Manganelli scaglia un destro potente che costringe Pecorai a un grande intervento in tuffo. L’approccio deciso dell’Asta viene premiato a fine primo tempo: dopo alcune buone occasioni, è il bomber Bandini a sbloccare il match, finalizzando con freddezza l’assist di Baroni. Nella ripresa i ragazzi in maglia arancioblù ripartono con lo stesso piglio e sfiorano subito il raddoppio con Cavallini, ma ancora una volta Pecorai si oppone con prontezza. Al decimo minuto, l’Affrico risponde con una conclusione di Iasparrone diretta all’incrocio: Cefariello è reattivo e salva il risultato. Il pareggio dei padroni di casa arriva poco dopo, al 65’: Mazzoni crossa in area, la palla attraversa una mischia e termina in rete dopo una leggera deviazione di Iasparrone. La squadra di Bartoli, però, non si scompone e torna subito avanti grazie a una prodezza su punizione del subentrato Taflaj, che da fuori area sorprende tutti con un destro chirurgico. Sul finire dell’incontro gli arancioblù gestiscono con maturità il vantaggio e possono così festeggiare i tre punti: un successo importante, quello nell’anticipo del sabato contro l’Affrico, che conferma l’ottimo stato di forma di Manganelli e compagni.