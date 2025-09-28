Calcio Eccellenza Toscana. Asta-Colligiana, derby da mettere i brividi. Bartoli: "Affrontiamo un’ottima squadra»

Da una parte l’Asta Taverne che, tra le mura amiche del Satini (fischio di inizio alle 15), vuole dare continuità al successo centrato sul campo della Baldaccio Bruni. Dall’altra la Colligiana che mira a mantenere il suo cammino illibato, dopo l’affermazione in Coppa Italia e le due vittorie in campionato. "La Colligiana è un’ottima squadra e anche una realtà importante – afferma l’allenatore arancioblù, Stefano Bartoli –, lo dimostrano i risultati ottenuti finora. Per noi è stata una buona settimana di lavoro, ci siamo preparati al meglio per la partita di oggi. Abbiamo cercato di allenarci con spirito, restando sempre concentrati sull’obiettivo". Bartoli commenta poi la sfida precedente. "Domenica abbiamo offerto una buona prestazione, abbiamo espresso, per buoni tratti, una qualità di gioco importante che ci ha permesso di ottenere la vittoria. Spero davvero che possiamo confermarci anche qui in casa". Dopo il successo sul Signa anche il tecnico della Colligiana, Marco Guidi, ha speso parole di stima e fiducia nei suoi ragazzi. "E’ stata una prova di grossa maturità da parte di tutti, credo che la strada sia quella giusta", il suo commento.