Calcio Eccellenza Toscana. Asta Taverne e Mazzola Siena, pari che non dispiace. Bartoli: "Risultato giusto». Ghizzani: "Sono contento»

E’ stata una bella battaglia, l’atteso derby tra l’Asta e il Mazzola. Una gara fisica, in cui alla fine, nessuna delle due squadre è riuscita a buttarla dentro. Per gli arancioblù, un punto, il primo ottenuto tra le mura amiche, che ha dato continuità alla vittoria centrata sull’ostico campo del Figline, per i biancocelesti un’ottima prestazione, dal sapore dolceamaro.

"Trattandosi di un derby è stata una gara particolarmente sentita da entrambe le parti – ha commentato il mister dell’Asta, Stefano Bartoli –. La qualità, date anche le condizioni del campo, è passata in secondo piano. C’è stato tanto agonismo, poche invece le azioni reali da gol. Credo che il pareggio sia un risultato giusto. L’aspetto più importante aver mosso la classifica: non avevamo mai inanellato due risultati utili di fila e chiuso due gare consecutive senza subire reti: un passo importante per il nostro percorso di crescita, di squadra e di mentalità". Buono il lavoro in fase difensiva. "Abbiamo rischiato poco – ha affermato il mister –, Discepolo avrebbe potuto crearci qualche problema, ma è stato raddoppiato bene, tenuto bene sull’asse Migliorini-Cavallini. Sono molto contento".

A parlare, in casa biancoceleste, il tecnico, Marco Ghizzani. "Abbiamo giocato una buonissima partita in un campo quasi impraticabile – ha dichiarato –. Dal punto di vista tecnico, io sono contento. Abbiamo avuto un ottimo approccio, pur cambiando qualcosina, siamo stati impensieriti pochissime volte. Abbiamo anche sfondato, per la verità, qualche pallone in area c’è arrivato. Poi bisogna metterci il ‘piedone’ per buttarla dentro… Non è che in ogni partita possono capitare cento occasioni da gol, che siano palle inattive, rigori o palloni che attraversano l’area: quando arrivano bisogna essere bravi a sfruttarle. Per la terza volta, il Mazzola non ha subìto reti. "Un derivato del percorso iniziato lo scorso anno – ha sottolineato Ghizzani –, visto che siamo stati la seconda miglior difesa del girone. Oggi stiamo continuando la marcia già iniziata. Io credo che più che guardare il pacchetto arretrato bisogna buttare il pallone dentro e, come ho detto ai ragazzi, con tutti i giocatori, non solo con gli attaccanti. Dobbiamo avere più appetito, più voglia, più tenacia".