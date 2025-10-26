Calcio Eccellenza Toscana. Asta Taverne, arriva l’esame Rondinella. Mister Bartoli: "Proveremo a fermarli»

Una bella sfida, quella che attende oggi pomeriggio l’Asta: gli arancioblù ospiteranno la Rondinella Marzocco, capolista imbattuta del girone, con sei vittorie in sei partite disputate. L’appuntamento è alle 14,30 al Bertoni dell’Acquacalda: le piogge cadute in questi giorni hanno infatti reso impraticabile il campo di Taverne. La squadra di Stefano Bartoli (nella foto) affronterà la sfida forte di un buon momento di forma e di tre risultati utili consecutivi, culminati con la prestigiosa vittoria sul campo dell’Affrico. La parola chiave, quindi, ‘continuità. "Il successo di domenica ha dato entusiasmo – ha commentato il mister –. Battere l’Affrico è stata una bella impresa che ci ha permesso di consolidarci nel rendimento fuori casa; adesso però dobbiamo cercare di cambiare rotta per quanto riguarda le partite casalinghe". L’impegno di oggi sarà tra i più difficili dell’intera stagione. "Ho sempre considerato la Rondinella come la squadra più accreditata alla vittoria finale – ha spiegato l’allenatore arancioblù –. Era già una formazione importante lo scorso anno che ha mantenuto gran parte della rosa e fatto acquisti mirati. Inoltre ho grande stima del mister e dello staff: è una squadra con ottime idee e grande qualità". In casa Asta, al di là del valore degli avversari, c’è fiducia. "Proveremo in tutti i modi a interrompere la loro serie di vittorie – ha sottolineato Bartoli –. Possiamo riuscirci solo se confermeremo la prestazione di squadra di domenica". Segnali in chiaroscuro dall’infermeria. "Recuperiamo Ceccatelli – ha svelato il mister –, che sarà a disposizione per la prima volta, ma allo stesso tempo negli ultimi giorni abbiamo avuto alcune defezioni importanti e sarà necessario capire quando e come potremo recuperare tutti".