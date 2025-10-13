Calcio Eccellenza Toscana. Asta Taverne e Mazzola si prendono un punto a testa. Qualche emozione nel finale ma nessuno trova il gol

ASTA TAVERNE

MAZZOLA

ASTA TAVERNE: Cefariello, Curcio, Migliorini, Hoxhaj, De Vitis, Manganelli, Baroni (70’ Taflaj), Mussi, Bandini (75’ Violante), Neri (70’ Piliu), Cavallini.

Panchina: Lombardini, Manenti, Galardi, Amadori, Cocco, Panicucci. Allenatore Bartoli.

MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Bruni (70’ Puppato), Campatelli, Saitta, Bonechi, Zanaj, Camilli (63’ Barducci), De Filippo (86’ Capezzuoli), Discepolo, Corsi.

Panchina: Ciupi, Gucci, Pagliai, Gianassi, Scardigli, Turillazzi. Allenatore Ghizzani.

Arbitro Kercaj di Pistoia (Rocchi ed Egitto).

Note – Ammoniti De Vitis; espulso: Saitta; angoli 3-5; recupero: 1’ pt e 6’ st.

TAVERNE D’ARBIA – E’ finito a reti inviolate il derby tutto senese andato in scena al campo Arnaldo Satini: Asta e Mazzola non si sono fatte male. La fisicità l’ha fatta da padrona fin dai primi minuti di gioco, ed entrambe le squadre si sono alternate più volte nel dominio del possesso palla, senza però riuscire a costruire vere e proprie occasioni da gol. A prevalere sono state soprattutto le difese, sempre attente e ben posizionate, che non hanno concesso quasi nulla agli attaccanti. All’11 Manganelli ha anticipato De Filippo, poi l’esterno al volo di Corsi è finito abbondantemente fuori. Al 29’ calcio di punizione per il Mazzola: Discepolo e De Filippo hanno dialogato fino alla conclusione dell’ex di turno, Cefariello non ha mai corso pericoli. L’estremo difensore di casa è stato il primo a compiere una parata, seppur semplice, sul diagonale di Discepolo (33’). Al 52’ alta l’incornata di De Filippo, al 69’ alta la sua punizione. Al 72’ Discepolo ha chiamato Cefariello alla respinta di pugno prima di depositare sul fondo il pallone riconquistato. Pericolosa l’Asta all’85’ con la giocata tentata da Cavallini da posizione molto defilata.

La partita, molto fisica, si è accesa nel finale, quando l’arbitro ha sventolato in faccia il giallo a Saitta, già ammonito per uno scontro con Manganelli, ravvisando un’entrata con il gomito alto su Taflaj. L’Asta non ha comunque avuto il tempo di sfruttare il vantaggio numerico, pur costruendo un’occasione pericolosa su schema da calcio di punizione, sul quale Cavallini non è riuscito a impattare. Anche il Mazzola ha avuto la sua chance con Discepolo, che ha però mancato l’appuntamento con il gol.