Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana: missione a casa Sinalunghese. Tre punti per la vera svolta della stagione

Novanta minuti per provare a ribaltare una stagione. Inutile nascondersi dietro un dito: per la Colligiana la partita di domani in casa della Sinalunghese ha un valore ben superiore ai tre puntie può trasformarsi in uno snodo decisivo di un campionato che fino a questo momento ha dato ben poche soddisfazioni ai biancorossi. Per la prima volta il club di via Liguria sembra aver trovato una certa continuità: nelle ultime tre partite i ragazzi di mister Giacomo Chini hanno conquistato sette punti, arrampicandosi fino al settimo posto, appena due lunghezze dietro il gradino più basso della zona play off, occupato attualmente proprio dalla Sinalunghese. Il match del "Carlo Angeletti" sarà quindi un vero e proprio scontro diretto. La Colligiana arriva alla sfida con un entusiasmo che non si vedeva dall’inizio del campionato, dovuto non soltanto ai risultati che finalmente sembrano ingranare, ma anche al gioco che finalmente sembra funzionare. E’ quanto, almeno, emerge dalla partita di domenica scorsa: anche considerando gli evidenti limiti dimostrati dal Firenze Ovest, è apparso chiaro a tutti il netto dominio della Colligiana, che ha letteralmente surclassato gli avversari, in particolare grazie ad un Mugnai che, in barba all’età anagrafica, è stato a dir poco dominante. Non è però il solo giocatore ad aver mostrato una crescita importante: Marabese ha finalmente fatto sentire il proprio peso in area di rigore, Cianciolo ha divorato la propria fascia, Manganelli è stato un argine insuperabile. Premesse importanti in vista della partita di domani, alle quali si aggiunge il progressivo recupero del fantasista Calamassi, potenzialmente l’elemento con la maggiore tecnica della squadra. Marco Brunelli