Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana: nessuna rivoluzione. Probabili ‘innesti’ di esperienza

Si è conclusa con una buona soddisfazione e una piccola punta di amarezza la stagione 2024- 2025 della Colligiana. Soddisfazione perché i biancorossi hanno raggiunto risultati ben superiori alle aspettative della scorsa estate, amarezza perché, visto il percorso portato avanti durante il campionato, i tifosi avevano iniziato ad accarezzare traguardi perfino più elevati. Invece il gruppo allenato da mister Francesco Mocarelli, dopo aver lungamente combattuto per la prima posizione, ha ceduto nel momento supremo della stagione, scivolando al quarto posto e successivamente non riuscendo ad andare oltre il pareggio nel play off contro il Valentino Mazzola, e dovendo quindi rinunciare a lottare per giungere agli spareggi nazionali. Un cedimento, quello della giovane squadra colligiana, completamente rivoluzionata prima dell’inizio del campionato, che può essere dovuto tanto alla rosa relativamente corta e apparsa piuttosto spremuta nelle fasi finali del campionato quanto alla mancanza di esperienza di diversi elementi, ma che non cancella l’ottimo lavoro svolto nei mesi precedenti. Un ottimo viatico in vista della prossima stagione, nella quale è facile aspettarsi, per i biancorossi, obiettivi più ambiziosi rispetto alla salvezza tranquilla preventivata a settembre scorso.

Probabile, quindi, che l’estate 2025 non porti nuove rivoluzioni: la gran parte della rosa della Colligiana ha dimostrato di poter sicuramente competere nell’Eccellenza Toscana, ed i tifosi si aspettano la conferma degli elementi fondamentali, a partire dal tecnico Mocarelli, che alla sua prima esperienza in una prima squadra ha fornito importanti riscontri.

Dal mercato sono quindi attesi alcuni inserimenti di esperienza, in modo da evitare il ripetersi di certi cali di tensione che hanno impedito il salto di qualità.