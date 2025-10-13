Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana, niente riscatto. L’Antella ‘bussa’ tre volte

ANTELLA 3 COLLIGIANA 0

ANTELLA 99: Carcani, Talenti (88’ Capanni), Sdaigui (76’ Petrioli), Frosali, Lunghi, Chiaramonti (88’ Virdis), Keqi, Prati, Geraci (63’ Palaj), Papalini, Calamai. Panchina: Bruni, Paternò, Carrai, Gjana, Liguori. Allenatore Sireno.

COLLIGIANA: Conti, Donati, Gianneschi, Messini (54’ Pierucci), De Pellegrin (16’ Bartalini), Simi, Baccani (56’ Dini), Cicali, Poli, Masini, Montagna. Panchina: Di Bonito, Barracani, Viale, Nacci, Calamassi, Batoni. Allenatore Guidi.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Reti: 38’ Geraci, 67’ Lunghi, 81’ Chiaramonti.

Note – Spettatori 300. Angoli 5-3. Ammoniti: Frosali, Petrioli dalla panchina, Capanni. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

BAGNO A RIPOLI – La sfida tra Antella e Colligiana (nella foto Cicali) non era una partita qualsiasi, specialmente per i padroni di casa. Reduce da un periodo di risultati altalenanti, l’ambiente biancoceleste aveva vissuto un vero e proprio terremoto in settimana con l’avvicendamento in panchina: via mister Iacobelli, spazio al vice Sireno, obbligato a dare quella scossa emotiva e tattica che i tifosi, abituati a ben altre ambizioni, attendevano con ansia. La risposta è arrivata forte e chiara. Dall’altra parte, la Colligiana di mister Marco Guidi era attesa a una prova d’orgoglio dopo il passo falso casalingo contro il Grassina, con l’obbligo di rialzare immediatamente la testa per non sprofondare nella crisi. Ma la determinazione e la carica agonistica dell’Antella ’rivitalizzata‘ si sono dimostrate un ostacolo insormontabile per i senesi che si sono battuti con determinazione fino all’ultimo. Un gol nel primo tempo di Geraci e le reti di Lunghi e Chiaramonti nella ripresa hanno fissato il punteggio sul 3-0, regalando tre punti d’oro all’Antella e prolungando il momento nero della Colligiana. I gol: al 38’ c’è un tiro di Chiaramonti respinto dalla difesa. Raccoglie Geraci che segna. Nella ripresa al 67’ l’ex di turno Lunghi che s’invola verso la porta di Conti che lo fulmina con un tiro di precisione. Il tris porta la firma di Chiaramonti che ricevuto un assist da Lunghi, l’attaccante di testa va a segno.

Giovanni Puleri