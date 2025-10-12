Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana pronta alla battaglia. Ostacolo Antella ’99

Sarà una Colligiana pronta alla battaglia, quella che oggi pomeriggio, a partire dalle 15, affronterà l’Antella ’99: il tecnico Marco Guidi ed i suoi ragazzi saranno infatti ben intenzionati a dimostrare che quello di domenica scorsa è stato soltanto un incidente di percorso e a riprendere l’ottima strada imboccata nelle prime fasi della stagione. Fino al match contro il Grassina, infatti, la Colligiana si era dimostrata la proverbiale forza inarrestabile: sei vittorie su sei partite disputate tra campionato e Coppa Italia, 14 reti segnate e appena una subita, e soprattutto un gioco propositivo, attento e aggressivo, nonostante le numerose assenze che hanno afflitto i biancorossi fin dal precampionato e la conseguente preparazione incompleta di diversi elementi importanti – alcuni, come il fantasista Bouhamed, sono ancora fuori, con la prospettiva di dover ancora aspettare prima di poter scendere in campo. Poi è arrivato il Grassina, e per la prima volta la Colligiana si è trovata in difficoltà: nel primo tempo, in particolare, l’approccio al match si è dimostrato inadeguato, in particolare per quanto riguarda la prestazione difensiva. Proprio il reparto arretrato si è dimostrato eccessivamente disattento, regalando la prima rete agli avversari dopo appena due minuti. La squadra, poi, non ha mostrato la stessa fame rabbiosa delle partite precedenti, ha subito il raddoppio e solo nella ripresa è riuscita a mostrare qualche traccia della squadra scesa in campo nei match precedenti. E proprio dalla ripresa giocata a San Gimignano i biancorossi dovranno ripartire per tornare immediatamente al successo. A dirigere la partita sarà Gianluca Boeddu, della sezione arbitrale di Prato.

Marco Brunelli