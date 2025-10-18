Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana rialza la testa! Domani arriva il Badaccio Bruni

Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana rialza la testa! Domani arriva il Badaccio Bruni

Primo ed unico obiettivo: ritrovare immediatamente la retta via. Questa la strada da seguire per la Colligiana, che domani pomeriggio,...

di MARCO BRUNELLI
18 ottobre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

Primo ed unico obiettivo: ritrovare immediatamente la retta via. Questa la strada da seguire per la Colligiana, che domani pomeriggio, nuovamente nel suo stadio appena restaurato, ospiterà, a partire dalle 15, il Baldaccio Bruni. Si tratterà di una sfida fondamentale per la squadra biancorossa, che ha l’urgente necessità di rimettersi in carreggiata dopo gli ultimi due colpi sparati a vuoto. Dopo un inizio di campionato degno di uno schiacciasassi, infatti, la squadra allenata da mister Marco Guidi sembra essersi persa di colpo: la sconfitta casalinga contro il Grassina e quella, decisamente roboante, contro l’Antella, hanno lasciato un segno sul percorso, precedentemente perfetto, dei biancorossi. Non più imperforabile in difesa, non più cinica e spietata in attacco, la Colligiana si è scoperta improvvisamente "normale": benché in nessuna delle due battute d’arresto la squadra abbia realmente demeritato, e nonostante l’alibi delle assenze pesanti - Finetti, Mariani e Bouhamed, ai quali, durante il match contro l’Antella, si è aggiunto anche De Pellegrin - è evidente come qualcosa si sia rotto nella macchina fino ad ora pressoché perfetta di mister Guidi. Spetta ora proprio all’allenatore biancorosso il compito di rimettere sui binari giusti i propri ragazzi, prima di compromettere quanto di buono, anzi, di buonissimo fatto fino ad ora. Questo anche considerando il calendario non esattamente amico che attende la Colligiana: la settimana prossima, infatti, i biancorossi sono attesi dalla trasferta contro la storica rivale Sangiovannese. A dirigere la sfida sarà Youness Ghanim, della sezione arbitrale di Saronno, coadiuvato dagli assistenti Alessia Lisi (Firenze) e Arnit Perndojaj (Empoli). Marco Brunelli

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su