Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana rialza la testa! Domani arriva il Badaccio Bruni

Primo ed unico obiettivo: ritrovare immediatamente la retta via. Questa la strada da seguire per la Colligiana, che domani pomeriggio, nuovamente nel suo stadio appena restaurato, ospiterà, a partire dalle 15, il Baldaccio Bruni. Si tratterà di una sfida fondamentale per la squadra biancorossa, che ha l’urgente necessità di rimettersi in carreggiata dopo gli ultimi due colpi sparati a vuoto. Dopo un inizio di campionato degno di uno schiacciasassi, infatti, la squadra allenata da mister Marco Guidi sembra essersi persa di colpo: la sconfitta casalinga contro il Grassina e quella, decisamente roboante, contro l’Antella, hanno lasciato un segno sul percorso, precedentemente perfetto, dei biancorossi. Non più imperforabile in difesa, non più cinica e spietata in attacco, la Colligiana si è scoperta improvvisamente "normale": benché in nessuna delle due battute d’arresto la squadra abbia realmente demeritato, e nonostante l’alibi delle assenze pesanti - Finetti, Mariani e Bouhamed, ai quali, durante il match contro l’Antella, si è aggiunto anche De Pellegrin - è evidente come qualcosa si sia rotto nella macchina fino ad ora pressoché perfetta di mister Guidi. Spetta ora proprio all’allenatore biancorosso il compito di rimettere sui binari giusti i propri ragazzi, prima di compromettere quanto di buono, anzi, di buonissimo fatto fino ad ora. Questo anche considerando il calendario non esattamente amico che attende la Colligiana: la settimana prossima, infatti, i biancorossi sono attesi dalla trasferta contro la storica rivale Sangiovannese. A dirigere la sfida sarà Youness Ghanim, della sezione arbitrale di Saronno, coadiuvato dagli assistenti Alessia Lisi (Firenze) e Arnit Perndojaj (Empoli). Marco Brunelli