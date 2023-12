Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana ‘risorta’ con Mugnai-Marabese. Al ‘Manni’ l’insidia Terranuova Traiana

Poter analizzare le menti dei giocatori della Colligiana per capire che cosa sia scattato in loro nelle ultime due settimane sarebbe con ogni probabilità il sogno di qualsiasi psicanalista. I numeri testimoniano chiaramente il cambiamento occorso alla squadra biancorossa: nove gol nelle prime dodici giornate disputate, altrettanti nelle ultime due. Undici punti conquistati nelle prime dieci partite, dieci invece nelle ultime quattro. Risveglio di due giocatori fondamentali, con Mugnai che sembra ringiovanito di dieci anni e Marabese che pare essere improvvisamente resuscitato: fino a due settimane fa era andato in rete una sola volta, nelle ultime due partite ha messo a segno tre conclusioni vincenti, inclusa una sforbiciata aerea da cineteca. Abbastanza per portare la Colligiana dai limiti della zona retrocessione a due punti dal secondo posto, realisticamente il massimo obiettivo raggiungibile in un campionato dominato dal Siena, a meno di imprevedibili stravolgimenti. Una trasformazione tanto clamorosa da risultare inspiegabile, ma ai colligiani interessano poco le motivazioni: l’importante è che i giocatori allenati da Giacomo Chini continuino sulla stessa linea. A partire da domani, quando saranno attesi da un nuovo scontro diretto contro il Terranuova Traiana, che arriverà a Colle con lo stesso obiettivo dei padroni di casa: mettere punti in carniere per continuare l’inseguimento alla piazza d’onore. Sarà sicuramente una partita dura, ma la squadra che domenica ha strapazzato la Sinalunghese può farcela. Il via alle ostilità è previsto per le 14,30, sotto la direzione del signor Bonaventura Corti, della sezione arbitrale di Prato, coadiuvato dagli assistenti Davide Casole (Pisa) e Vittorio Poggipolini (Empoli).

