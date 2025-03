Calcio Eccellenza Toscana. Colligiana-Scandicci è il big match. Mazzola e Asta pensano in grande

Sarà Colligiana-Scandicci il big match della 25ma giornata del campionato di Eccellenza Toscana, girone B. I biancorossi, al momento secondi in classifica con 40 punti, ospiteranno la capolista con la possibilità di accorciare a -3 il divario in classifica. Il Mazzola, terza forza del raggruppamento a -2 dal secondo gradino, busserà invece alla porta della Castiglionese, pronto all’assalto. Profumo di play off per l’Asta che, dopo le tre vittorie consecutive centrate, vede il quinto posto a un passo. Quinta è proprio la Rondinella Marzocco (36 punti come la Baldaccio Bruni) che questo pomeriggio pesterà l’erba del Bertoni. L’obiettivo è il sorpasso.

"La settimana è stata positiva – ha affermato il tecnico arancioblù Stefano Bartoli (nella foto) –, c’è un bel clima nel gruppo e stiamo anche recuperando tutti gli infortunati. Anche i nostri avversari sono reduci da quattro vittorie consecutive, hanno una rosa molto forte e sono temibili". "Spero possa essere una bella partita – ha proseguito il mister –, tra due squadre in un buono stato di forma, e di regalare divertimento a chi verrà a vederci". In casa arancioblù il primo obiettivo è comunque la permanenza in categoria: "L’obiettivo è chiaro – ha chiuso Bartoli –: l’ho ribadito anche in settimana ai ragazzi ed è quello di ottenere la salvezza matematica. Poi dopo vedremo, le somme le tireremo alla fine".

Per il fanalino di coda Sinalunghese, quella di domani sarà la partita della vita: i rossoblù ospiteranno all’Angeletti la Fortis Juventus, penultima forza del girone (due i punti di distacco). Una vittoria potrebbe riaccendere la fiammella della speranza. Intanto, l’anticipo di ieri pomeriggio, che ha visto affrontarsi Nuova Foiano e Signa è terminato 1-1 (a Verdelli ha risposto Baggiani).