Calcio Eccellenza Toscana. Colpaccio dell’Asta! Bandini e Di Leo sbancano Foiano

NUOVA FOIANO

0

ASTA

2

NUOVA FOIANO (4-3-3): Lombardini; Nannoni, De Pellegrin, Bennati, Papa; Verdelli (75’ Costantini), Cacioppini, Tenti; (84’ Mostacci) Bruni, Ferretti (62’ Doka), Del Gaudio (62’ Di Gregorio).

Panchina: Bolella, Simi, De Luca, Bonadonna, Lombardi. Allenatore Santoni.

ASTA (4-2-3-1): Cefariello; Parricchi (54’ Pittalis), Manganelli, De Vitis, Tognetti; Ceccatelli, Falugiani; Cianciolo, Discepolo (81’ Di Leo), Jrad; Bandini (75’ Mugnai).

Panchina: Di Bonito, Curcio, Bardotti, Rossini, Sanna, Cappelli. Allenatore Bartoli.

Arbitro Lorenzi di Pistoia (Scellato e Cerino).

Reti: 55’ Bandini, 95’ Di Leo.

Note – Ammoniti Tognetti, Tenti, Baroni. Espulsi Santoni e Bonadonna dalla panchina.

FOIANO DELLA CHIANA – In casa della Nuova Foiano, l’Asta centra la terza vittoria consecutiva e compie un bel balzo in avanti verso i play off. Gli arancioblù ci mettono cuore, grinta e qualità, confermando l’ottimo momento di forma. La squadra di Bartoli approccia bene la partita, già al 2’ arriva a concludere in porta con Discepolo che trova i guantoni di Lombardini. Dopo una prima mezz’ora tutta a favore dell’Asta i padroni di casa aumentano i giri del motore e si alza il ritmo del match. All’inizio della ripresa l’Asta arriva nella zona di Lombardini in un paio di occasioni ma l’episodio chiave della partita è al 55’: Pittalis, appena entrato, recupera palla nella trequarti avversaria e serve Bandini, l’attaccante con una stoccata di destro pesca l’angolino e porta i suoi sullo 0-1. Una volta in vantaggio, gli arancioblù serrano le linee e respingono con successo i tentativi della Nuova Foiano, pronti a ripartire. A tempo quasi scaduto la Nuova Foiano manda avanti anche il portiere Lombardini: Di Leo, dopo un recupero palla e un contropiede rapido, chiude la pratica, a porta sguarnita.