Calcio Eccellenza Toscana. Cresce la ‘famiglia’ dell’Asta Taverne. Il dg Graziotti porta grande esperienza

Cresce la ‘famiglia’ dell’Asta Taverne: il club arancioblù ha annunciato Giovanni Graziotti (nella foto) come nuovo direttore generale. "Con questa importante nomina – recita la nota ufficiale –, la società compie un ulteriore passo in avanti nel processo di crescita e consolidamento organizzativo, rafforzando la propria area gestionale con una figura di grande competenza ed esperienza. Graziotti approda all’Asta dopo un lungo e brillante percorso al Monteriggioni Calcio, dove ha ricoperto con grande efficacia il medesimo incarico, distinguendosi in precedenza anche come responsabile del settore giovanile. In quegli anni è stato artefice di numerosi successi, tra cui la storica promozione degli Allievi al campionato élite toscano e una costante valorizzazione del vivaio, grazie a una visione strutturata e lungimirante del calcio giovanile. Professionista stimato per le sue qualità manageriali, la capacità di pianificazione e la cura dei dettagli, Giovanni Graziotti porta con sé un approccio moderno alla gestione sportiva, fondato su solidi valori, passione per il territorio e attenzione al capitale umano. La società rivolge al suo nuovo direttore sportivo, un caloroso benvenuto, certa che la sua presenza rappresenterà un valore aggiunto fondamentale per affrontare con ambizione e continuità le sfide che attendono l’Asta nei prossimi anni".