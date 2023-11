Calcio Eccellenza Toscana. Delusione Mazzola. Argilli: "Settimana davvero amara»

Un pareggio amaro, quello del Mazzola con la Castiglionese: i biancocelesti si sono visti rimontare i due gol di vantaggio. "E’ stata una settimana amara – ha commentato il tecnico Stefano Argilli (nella foto) –, anche se quattro punti in tre partite non è un bottino magro. Contro la seconda della classe abbiamo giocato un ottimo primo tempo, siamo passati in vantaggio segnando due gol. Sapevamo del ritorno della Castiglionese, una buona squadra che avrebbe potuto metterci in difficoltà e alla fine la differenza l’ha fatta il fatto che noi abbiamo giocato anche mercoledì e loro no. Io ho dovuto fare cinque cambi per stanchezza, loro hanno potuto giocare con le loro migliori armi". "Non importa – ha proseguito –, l’importante è la prestazione della squadra, anche se abbiamo commesso qualche errore che ha determinato il risultato. Ma i ragazzi si sono piaciuti per l’atteggiamento, la spinta, la voglia. Non abbiamo vinto, ma abbiamo pareggiato con una delle migliori squadre del campionato. Non mi sembra affatto un risultato da buttare via. E sono convinto che se la Castiglionese, mercoledì, avesse giocato, avremmo vinto. Abbiamo corso fino all’ultimo, ci siamo sacrificati, abbiamo dato tutto, ma la differenza fisica degli ultimi minuti si è vista ed è da imputare alla partita in più rispetto agli avversari, squadra di qualità, che avevamo sulle gambe". Argilli ha quindi applaudito la sua squadra. "Questi ragazzi regalano soddisfazioni dal punto di vista qualitativo, estetico e anche nella fattura dei gol: Pierangioli ha realizzato una rete bellissima, anche altre azioni lo sono state. Noi dobbiamo giocare bene, forte, per ottenere risultati" ha chiuso l’allenatore biancoceleste.