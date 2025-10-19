Calcio Eccellenza Toscana. Il Mazzola torna a vincere. Sangiovannese ribaltata!

MAZZOLA

2

SANGIOVANNESE

1

MAZZOLA: Chiarugi, Pagliai, Gianassi, Campatelli, Zanaj, Bonechi, Rocchetti, Barducci (83’ Turillazzi), Corsi, Discepolo, Capezzuoli (89’ Puppato).

Panchina: Ciupi, Gucci, Bruni, Ghiozzi Pasqualetti, Scardigli, Reka, Zizzo. Allenatore Ghizzani.

SANGIOVANNESE: Barberini, Yade, Perin, Gori (72’ Falugiani), Ferrante, Manes, Zoppi (63’ Gozzini), Romanelli, Borri, Castrovilli (61’ Fiaschi), Noferi.

Panchina: Gioli, Stopponi, Agrello, Nocentini, Ceccherini, Batistini. Allenatore Calderini.

Arbitro Magherini di Prato (Tilli – Braga).

Reti: 55’ Zoppi, 57’ Corsi, 78’ Capezzuoli.

Note – Ammoniti: Romanelli. Recupero: 0 e 5’.

SIENA – Il Mazzola torna alla vittoria ribaltando la Sangiovannese. I biancocelesti, autori di una prova importante, salgono a 14 punti. Prima occasione del match per il Mazzola al 4’: Capezzuoli calcia, Barberini salva il risultato. Ancora Mazzola al 12’: Discepolo calcia ma Barberini si allunga in angolo. Senesi ad un passo dal vantaggio al 19’: Corsi parte sul filo del fuorigioco rientrando sul mancino, Barberini riesce a respingere con il piede in grave difficoltà. La ribattuta fuori area è preda di Rocchetti che manda prova la botta, la palla sibila a lato. La Sangiovannese si vede al 33’: Castrovilli ci prova, ma palla sul fondo. La ripresa comincia con una Sangiovannese più frizzante. Al 55’ ripartenza ospite, lo scambio tra Perin e Zoppi permette all’ex Fortis Juventus di presentarsi a tu per tu con Chiarugi e batterlo per l‘1-0. Due minuti dopo il Mazzola pareggia: un lancio dalle retrovie pesca la difesa valdarnese sbilanciata, Corsi si inserisce riuscendo a trovare un difficile angolo per il pari. Al 75’ grandissima parata di Barberini su Corsi. E’ l’antipasto al vantaggio biancoceleste: dagli sviluppi di un corner Capezzuoli è il primo ad avventarsi sulla corta respinta per calciare dall’interno dell’area piccola, 2-1. All’85’ altra opportunità per il Mazzola, Manes rischia la frittata colpendo in pieno Capezzuoli nel tentativo di spazzare, la palla sfiora il palo alla sinistra di Barberini. L’unico tentativo di reazione della Sangiovannese è affidato ai piedi di Fiaschi, la sfera finisce abbondantemente fuori. Nel finale il Mazzola si difende con ordine senza concedere metri agli avversari.