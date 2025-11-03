Calcio Eccellenza Toscana. Il Mazzola festeggia all’ultimo respiro. Corsi fa piangere la Lastrigiana

MAZZOLA

1

LASTRIGIANA

0

MAZZOLA: Chiarugi, Pagliai (73’ De Filippo), Bruni (60’ Scardigli), Campatelli, Saitta (46’ Turillazzi), Bonechi, Zanaj (60’ Gianassi), Camilli, Corsi, Discepolo, Rocchetti.

Panchina: Ciupi, Puppato, Reka, Barducci, Capezzuoli. Allenatore Ghizzani.

LASTRIGIANA: Marziano, Guasti, Gonfiantini, Zefi, Falciani (33’ Romei), Massaro (90’ Pezzano), Becagli, Innocenti (90’ Mandolini), Bianchi (70’ Baldini), Campagna, Sarti.

Panchina: Chiarello, Pierattini, El Youssefi, Diarra. Allenatore Guasti.

Arbitro Marongiu di Livorno (Cerino-De Fazio).

Rete: 89’ Corsi.

Note – Ammoniti: Zanaj, Sarti, Guasti, Baldini. Recupero: 3’ e 5’.

SIENA – Vittoria all’ultimo tuffo per il Mazzola contro la Lastrigiana, al Ceccarelli una gara sporca e difficile viene risolta da una zampata di Corsi al 90’.

La gara si apre già dopo venti secondi, Chiarugi rinvia addosso ad un compagno ma i biancocelesti si salvano con la spazzata di Campatelli. Risposta senese al 2’, cross di Discepolo verso Rocchetti che viene anticipato in angolo. Occasione Lastrigiana al 16’, Sarti recupera calciando a giro con il destro, Chiarugi si allunga in corner. La miglior occasione capita nel recupero, Camilli (nella foto) scambia con Corsi che calcia chiamando Marziano alla parata. Mazzola ad un passo dal vantaggio al 51’, Rocchetti calcia benissimo ma Marziano si supera respingendo con un colpo di reni. Biancorossi avanti al 57’, Campagna cerca la gran giocata mandando fuori da posizione defilata. Minuto 63’, buona trama offensiva imbastita da Mazzola e conclusa dal destro alto di Rocchetti. I padroni di casa giocano meglio nella ripresa, al 68’ calcio di punizione affidato a Discepolo, Marziano controlla in due tempi. La gara scorre senza sussulti fino all’89’ quando Corsi, bravo e fortunato nel ritrovarsi un pallone vagante tra i piedi, è lesto a scagliare la saetta versa la porta che si insacca alle spalle di Marziano.