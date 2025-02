Calcio Eccellenza Toscana. Il Mazzola sfiora l’impresa! La capolista Scandicci rimedia solo all’85’

SCANDICCI

2

MAZZOLA

2

SCANDICCI: Di Cicco, Frascadore, Dodaro, Poli (60’ Corsi T.), La Rosa, Sabatini, Caggianese, Viligiardi, Del Pela, Sinisgallo (76’ Corsi M.), Petronelli (76’ Orselli).Panchina: Fedele, Gasparini, Lari, Paoli, Grottelli, Tysak. Allenator Taccola.

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Zanaj, Campatelli, Bonechi, Zeppi (73’ Camilli), Rocchetti, Geraci, Taflaj, Borri (88’ Leonardi).Panchina: Masiero, Saburri, Papini, Ghiozzi Pasqualetti, Iacoponi, Turillazzi, Pasqui. Allenatore Ghizzani.

Arbitro Giannini di Pontedera (Argiolas – Marino).

Reti: 33’ Borri, 76’ Dodaro, 84’ Campatelli, 85’ Del Pela.

Note – Ammoniti: Sabatini, Taflaj, Gucci. Recupero: 1’ e 5’.

SCANDICCI – Il Mazzola riesce ad interrompere la striscia di otto vittorie consecutive della capolista Scandicci ma esce dal campo con rammarico per una vittoria che sembrava alla portata. A San Casciano Val di Pesa i primi minuti vedono il Mazzola concludere con il diagonale di Zeppi, la palla sfila a lato. Al 10’ Scandicci pericoloso con un passaggio filtrante di Dodare a cercare Del Pela, Fontanelli anticipa l’attaccante. Al 33’ ecco il vantaggio: Borri recupera palla chiudendo una triangolazione con Geraci, l’ariete si presenta a tu per tu con Di Cicco gonfiando la rete. I senesi sfiorano il raddoppio con Taflaj che trova il pertugio chiamando Di Cicco alla parata. La ripresa si apre con una clamorosa palla gol per il Mazzola dopo un solo minuto: Borri vince una serie di rimpallo sparando a botta sicura, Di Cicco fa il miracolo. Al 68’ opportunità per lo Scandicci: Sinisgallo testa i riflessi di Fontanelli su calcio piazzato. Al 77’ dagli sviluppi di una punizione, arriva il pareggio: Caggianese pesca Dodaro che realizza con un colpo di testa l’1-1. Minuto 84: Geraci si conquista un angolo, Vecchiarelli crossa per Campatelli che vola in cielo e incorna la palla del nuovo vantaggio. Non passa neanche un minuto e Del Pela fa 2-2.