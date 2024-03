Calcio Eccellenza Toscana. Il Mazzola punta al massimo. Occasione Sinalunghese. La Colligiana ha voglia di riscatto, provaci Asta Taverne

È una domenica importante per le formazioni senesi di Eccellenza tutte a caccia di punti per i rispettivi obbiettivi. Andando in ordine di classifica, il Mazzola a Cerchiaia attende l’Audax Rufina, in crisi nera da un girone ma alla disperanza di ricerca di un risultato pieno. "Abbiamo qualche giocatore out come Corsi e Pierangioli – ha detto Argilli - ma proveremo a sopperire alle assenze perché abbiamo bisogno di punti. La Rufina è una squadra tosta e all’andata ci ha battuto: sappiamo quindi le difficoltà che affronteremo ma proveremo a fare il massimo". I fiorentini non vincono proprio dall’andata. "In quella occasione giocarono una buona partita. Servirà pazienza ed attenzione fino all’ultimo minuto". Match pesante anche per la Colligiana che vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro il Siena facendo visita alla Fortis Juventus. Senza l’infortunato Viligiardi ma con Bencini e Chiti che tornano dalla squalifica la Sinalunghese cerca invece il riscatto contro il fanalino di coda Pontassieve al ‘Carlo Angeletti’. Per evitare di doversi guardare dietro per Bucaletti (nella foto) e compagni serve vincere. L’Asta Taverne è invece pronta a scendere in campo a Terranuova forte dei tre punti conquistati contro la Sinalunghese. "Abbiamo avuto buone sensazioni in questi giorni - ha detto mister Bartoli alla vigilia -. Purtroppo però dobbiamo fare i conti con qualche infortunio ma chi scenderà in campo lo farà al massimo". L’Asta dovrà fare a meno di Curcio, Bianchi e Gabriele Mazza a causa di problemi fisici mentre Ceccatelli non ci sarà per la squalifica. Ci saranno più occhi del solito interessati al risultato di questa partita. "Potrebbe essere una bella domenica per tutta Siena perché se la Robur vince il campionato vuol dire che è andata bene anche a noi. Comunque glielo auguro al Siena perché hanno fatto una stagione perfetta". g.d.l.