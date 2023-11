Calcio Eccellenza Toscana. Impresa della Sinalunghese

PONTASSIEVE

1

SINALUNGHESE

2

PONTASSIEVE: Morandi, Serrotti, Giannelli L., Fioravanti, Fani, S. Giannelli., Fantechi, Muho, Pareggi, Cassai, Salvadori (Bianchi). Allenatore Brachi.

SINALUNGHESE: Marini, Canapini (87’ Della Lena), Ferrante, Salvestroni, Corsetti, Jbojo, Bardelli (74’ Ajdini), Viligiardi (80’ Ghini), Iasparrone, Bucaletti (64’ Cicali), Bencini (84’ Piccardi). Allenatore Pezzatini.

Arbitro Giannini di Pontedera (Argiolas-Pappalardo).

Reti: 33’ e 40’ Iasparrone (S); 88’ rig. Bianchi (P).

PONTASSIEVE – Successo prezioso per la Sinalunghese a Pontassieve. Il primo gol arriva al 33’: Bucaletti tira, Morandi non trattiene, Iasparrone a due passi insacca. Una manciata di minuti ed ecco il 2-0: il portiere esce troppo presto e ancora Iasparrone non si fa pregare. La Sinalunghese ha anche la chance del 3-0: Morandi dice no al gran colpo di testa di Bardelli. Il Pontassieve segna all’ 88’ con Bianchi, su rigore.