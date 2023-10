Calcio Eccellenza Toscana. La Castiglionese non sbaglia un colpo. Anche la Colligiana cede alla capolista

COLLIGIANA

0

CASTIGLIONESE

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Paparusso, Pierucci (19’ st Cicali), De Vitis (K), Mariani (33’ pt Finetti), Baccani (43’ st Bartalini), Mussi, Polo (15’ st Discepolo), Marabese, Cianciolo M. (10’ st Mugnai).

Panchina: Petrucci, Sardelli, Barontini, Finetti, Cianciolo F. Allenatore Chini.

CASTIGLIONESE: Urbiti, Cecci, Giorgi, Mbounga, Menchetti, Menci, Viciani (32’ st Castaldo), Minocci (48’ st Imparato), Falomi (43’ st Tacchini), Ricci (27’ st Talladira), Borghesini (21’ st Capogna).

Panchina: Conti, Barboncini, Meoni, Bulgherini. Allenatore Fani.

Arbitro Boeddu (Prato).

Rete: 39’ pt Falomi.

COLLE VAL D’ELSA – Sconfitta interna della Colligiana, che cede con il risultato minimo alla capolista Castiglionese. Dopo un inizio equilibrato, è la Castiglionese a mettere a referto la prima occasione, con una punizione di Ricci al 16’ deviata da Chiarugi in angolo. La risposta biancorossa arriva al 26’, quando Marabese impegna Urbiti dalla breve distanza. Al 34’ è invece Mussi a provarci da oltre trenta metri: il tiro esce a lato di poco. Al 39’, però, è la Castiglionese a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un angolo Falomi trova la deviazione sotto misura e fulmina Chiarugi. Due minuti, e Ricci sfiora il raddoppio su punizione. In avvio di ripresa la Castiglionese continua a spingere in cerca del raddoppio, mentre la Colligiana sembra in affanno. Al 10’ ci prova ancora Ricci dalla distanza, costringendo Chiarugi a respingere in angolo. Al 22’ Falomi trova il raddoppio sotto porta, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 42’ la Colligiana protesta per un presunto fallo di mano nell’area della Castiglionese, ma l’arbitro lascia correre. E’ sostanzialmente l’ultima emozione della partita, con la Castiglionese che si conferma al primo posto in classifica.

Marco Brunelli