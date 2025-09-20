Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana al ‘Santa Lucia’. Anticipo contro il Signa 1904

È una Colligiana caricata a molla quella che si appresta ad affrontare l’anticipo della seconda giornata di campionato: oggi pomeriggio, a partire dalle 15, i biancorossi affronteranno, sul campo del ‘Santa Lucia’ di San Gimignano, il Signa 1904. Una partita che dovrebbe essere il debutto casalingo della Colligiana nell’Eccellenza Toscana, ma che avrà il sapore di una trasferta, considerando che il ‘Gino Manni’ sarà inagibile per alcune settimane a causa dei lavori di adeguamento degli spogliatoi e del campo principale. I biancorossi si avvicinano alla sfida sulle ali dell’entusiasmo, dopo le tre vittorie ottenute nelle tre partite disputate, tra campionato e Coppa, contro il Certaldo, le nove reti segnate e la porta rimasta inviolata. Il tutto con una formazione a ranghi ampiamente incompleti, considerate le numerose assenze nella formazione titolare, a partire dal capitano Vittorio Donati. Il dominio mostrato nei primi 270 minuti ufficiali della stagione, in effetti, induce all’ottimismo: i biancorossi hanno dimostrato una condizione fisica invidiabile, soprattutto per il mese di settembre, unita a un affidamento notevole, soprattutto per una squadra uscita rivoluzionata dal mercato estivo. Non è comunque abbastanza per affrontare con tranquillità una squadra sempre ostica come il Signa, che per il momento ha vissuto un inizio di stagione diametralmente opposto w quello della Colligiana - doppia sconfitta in Coppa contro la Lastrigiana e 2-1 in casa nella prima giornata contro il Mazzola - e che quindi arriverà a San Gimignano intenzionata seriamente a rifarsi. Servirà la Colligiana spietata di questa fine estate 2025 per evitare inutili rischi. A dirigere la partita sarà Duccio Magherini, della sezione arbitrale di Prato, coadiuvato da Francesco Cerino (Lucca) e Elena Tarandetti (Pontedera).