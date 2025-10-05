Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana va all’assalto del Grassina

Sarà una Colligiana a caccia della sesta vittoria consecutiva, quella che oggi pomeriggio a partire dalle 15, sul campo "preso a prestito" del Santa Lucia di San Gimignano, andrà ad affrontare il Grassina, in quello che si prospetta come un vero e proprio scontro al vertice. I biancorossi, che attendono ancora la riconsegna del "Manni" dopo i lavori di restauro, vogliono confermarsi una delle maggiori sorprese di questa prima fase della stagione e rimanere a punteggio pieno nel Girone B dell’Eccellenza Toscana, ma tutto fa pensare che non si tratterà di una passeggiata: nonostante il pareggio a reti bianche di domenica scorsa contro il Baldaccio Bruni, infatti, il Grassina ha iniziato il campionato mostrando buone qualità, come dimostrano le vittorie contro Sangiovannese e Sansovino, e per di più non avrà sulle gambe il peso del turno infrasettimanale di Coppa Italia, al contrario della Colligiana, che ha invece avuto bisogno dei rigori per aver ragione della Rondinella. La squadra di mister Guidi, in testa a punteggio pieno – benché in coabitazione – dovrà essere abile a dosare le energie e a mantenere alta la concentrazione per evitare di rompere l’incantesimo nato questa estate.

Marco Brunelli