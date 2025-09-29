Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana fa piangere l’Asta. Ci pensano Finetti, Calamassi e Donati

ASTA

0

COLLIGIANA

3

ASTA TAVERNE (4-3-3): Cefariello, Piliu (21’ st Neri), Manganelli, De Vitis, Migliorini; Hoxhaj (1’ st Panicucci), Mussi, Cavallini; Baroni, Bandini (31’ st Violante), Taflaj.

Panchina: Lombardini, Curcio, Manenti, Galardi, Dragoni, Amadori. Allenatore Bartoli.

COLLIGIANA (4-4-2): Conti; Finetti (40’ st Dini), Simi, De Pellegrin, Gianneschi; Calamassi (15’ st Donati), Cicali (31’ st Bartalini), Messini, Montagna; Poli, Masini.

Panchina: Sarperi, Grassini, Pierucci, Nacci, Baccani, Vitale. Allenatore Guidi.

Arbitro Bernardini di Piombino (Marino e De Feudis).

Reti: 9’ pt Finetti, 45’ pt Calamassi, 20’ st Donati.

Note – Ammoniti: Hoxhaj, Mussi, De Vitis, Cicali, De Pellegrin, Cavallini, Migliorini.

TAVERNE D’ARBIA – La Colligiana sbanca il campo dell’Asta Taverne: al Satini finisce 3-0 per i valdelsani che centrano così il terzo successo consecutivo (su tre). Gli arancioblù, che non riescono a invertire la rotta nelle gare casalinghe, partono pure bene: Bandini, con una girata al volo, manda di poco a lato. La Colligiana, però, è brava a sfruttare subito la sua chance: un’incornata di Finetti sul primo palo, sugli sviluppi di un corner, vale il vantaggio. Il gol non demoralizza l’Asta che si rende pericolosa in altre tre occasioni nel primo tempo: per due volte Bandini non riesce a inquadrare la porta di testa, su Taflaj si distende Conti. I biancorossi si dimostrano più cinici e, sul finire della prima frazione, raddoppia con Calamassi, abile a deviare in rete un tiro di Poli. Nella ripresa i ragazzi di Guidi entrano in campo decisi a chiudere la pratica e ci riescono già al 20’, quando Donati, appena entrato, è il più veloce a ribadire in rete dopo la respinta di Cefariello sul tiro di Masini.