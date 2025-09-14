Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana ci riprova a Certaldo

Tutto pronto, in casa Colligiana, per il debutto in campionato. Un match molto particolare, considerando che la squadra allenata da Marco Guidi sfiderà per la terza volta in tre settimane il Certaldo, dopo le due partite di Coppa Italia. Uno scherzi del calendario, che però sembra di buon auspicio per i colligiani, considerando come si sono conclusi i due match precedenti: 2-0 in casa del Certaldo, addirittura 4-0 al ‘Manni’. Le prospettive per il ritorno in terra fiorentina sembrano quindi positive: la Colligiana, nei 180 minuti di Coppa, ha dimostrato di essere decisamente più avanti nella preparazione rispetto agli avversari, nonché di possedere un organico più completo, anche considerate le molte assenze - incluso il capitano Vittorio Donati, che difficilmente riuscirà a recuperare per il debutto in campionato. La Colligiana ha dominato la doppia sfida contro i viola, non correndo praticamente alcun rischio. Una situazione promettente per i biancorossi, che però potrebbe anche nascondere delle insidie, come ha dichiarato lo stesso tecnico biancorosso dopo la partita di domenica scorsa: "In campionato sarà tutto diverso, dovremo mantenere alta l’attenzione". La Colligiana dovrà quindi mantenere alta l’attenzione e la concentrazione per evitare di ricevere brutte sorprese. Arbitra Luca Iglio di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Federico Aldi (Valdarno) e Giacomo Di Legge (Pisa). Il via è alle 15.

Marco Brunelli