Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana concede il bis. Poli in gol e Signa battuto

COLLIGIANA

1

SIGNA 1914

0

COLLIGIANA: Conti, Finetti (40’ st Grassini), Gianneschi, Messini, De Pellegrin, Simi, Calamassi (C) (32’ st Baccani), Cicali (26’ st Pierucci), Poli, Masini (26’ st Bartalini), Montagna (43’ st Vitale).

Panchina: Bacciottini, Batoni, Nacci, Dini. Allenatore Guidi.

SIGNA 1914: Crisanto, Nencini (43’ st Bianchi), De Ferdinando, Baggiani, Nocentini, Saldani, Lombardi C.(13’ st Tesi), Dallai, Cioni, Coppola (C)(20’ st Flachi), Manetti (44’ st Lombardi L.).

Panchina: Landini, Danda, Wolf, Costa. Allenatore Gambadori.

Arbitro Magherini (Prato).

Rete: 5’ st Poli (C).

Note – Angoli 3-3; ammoniti Saldani, Dallai, Crisanto; recuperi 2’ pt, 5’ st.

SAN GIMIGNANO – Seconda vittoria per la Colligiana, che pur con qualche sofferenza supera 1-0 il Signa 1914 nel match giocato a San Gimignano e resta a punteggio pieno in classifica. L’inizio del match è molto combattuto, con le due squadre che si alternano in attacco, anche se le conclusioni da entrambi i lati sono facile preda dei portieri. La Colligiana cerca progressivamente di aumentare la sua pressione, anche se commette qualche errore di troppo rispetto alle partite precedenti, soprattutto a centrocampo. Al 24’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, i biancorossi concludono due volte dalla breve distanza, ma Crisanto si supera in entrambe le occasioni e riesce a respingere. Al 27’ Poli supera bene la difesa del Signa, ma il suo diagonale risulta strozzato e debole, e non crea problemi nella parata. Due minuti dopo Cioni approfitta di un sanguinoso errore della difesa colligiana e si presenta da solo al limite dell’area, ma Conti, in uscita alla disperata, riesce a respingere il pallone senza provocare un rigore. Il Signa cresce nel finale di tempo: al 41’ Coppola ci prova su punizione, ma Conti blocca senza patemi. Un minuto dopo Calamassi risponde in contropiede, ma allarga troppo la traiettoria.

In avvio di ripresa arriva il vantaggio della Colligiana: approfittando di una distrazione del reparto arretrato del Signa, Poli è abile ad avventarsi su una respinta di Crisanto e a piazzare il pallone in rete. Con il passare dei minuti il Signa sembra riprendersi dal colpo e torna ad attaccare, ma la Colligiana, nonostante qualche imprecisione di troppo, tiene bene in difesa e limita i rischi. La partita tende ad incattivirsi con l’avvicinarsi del fischio finale, con numerosi falli e proteste da entrambe le parti, ma il risultato resta invariato. Marco Brunelli