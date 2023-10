Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana all’esame Castiglionese. Domani al ‘Manni’ arriva la capolista

Sarà Gianluca Boeddu di Prato - coadiuvato dagli assistenti Davide Ginanneschi (Grosseto) e Davide Giunti (Firenze) - a dirigere il match di domani pomeriggio tra Colligiana e Castiglionese, in programma al ‘Gino Manni’ di Colle a partire dalle 14.30, in anticipo di mezz’ora rispetto alle partite precedenti a causa del cambio dell’ora di questa notte. Una sfida che, secondo le previsioni di fine estate, sarebbe potuta essere un vero e proprio scontro al vertice. Lo diceva il risultato della passata stagione, che aveva visto la Colligiana chiudere al secondo posto e la Castiglionese al terzo, e lo diceva anche il mercato estivo, che aveva visto entrambe le società investire pesantemente per potenziare le rose e puntare al vertice. La squadra aretina, fino a questo momento, ha mantenuto le aspettative, installandosi decisamente in testa alla classifica con cinque vittorie in sette partite. Quella biancorossa decisamente no: il gruppo guidato da mister Giacomo Chini è attualmente in undicesima posizione, otto punti in ritardo rispetto ai "viola" di Roberto Fani, ed ha mostrato a più riprese un gioco per lo meno deludente. Il match di domenica scorsa contro l’Audax Rufina, però, ha portato chiari sintomi di ripresa: la Colligiana ha vinto e convinto, e adesso ha bisogno di trovare continuità. Non sarà però semplice contro una ‘corazzata’ coME la Castiglionese, considerando anche la pesante stangata subita dal giudice sportivo, che dopo l’espulsione dalla panchina di domenica ha squalificato il capitano biancorosso Manganelli per ben quattro giornate. La squadra di casa dovrà dare il massimo per ottenere un risultato positivo,che avrebbe un peso specifico enorme.

Marco Brunelli