Calcio Eccellenza Toscana. La Colligiana torna a sorridere. Manganelli e Polo in rete

COLLIGIANA

2

FORTIS JUVENTUS

1

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Paparusso, Pierucci, De Vitis, Manganelli (K), Cianciolo (43’ st Baccani), Cicali (25’ st Donati), Polo (33’ st Calamassi), Mugnai (11’ st Marabese), Mussi.

Panchina: Petrucci, Sardelli, Barontini, Discepolo. Allenatore Chini.

FORTIS JUVENTUS: Morandi, Zoppi, Baggiani, Munno (28’ st Campagna), Noferi, Gurioli, Parrini (16’ st Paternò), Serotti (K), Oitana, Torricelli, Mearini (38’ st Niccoli).

Panchina: Daddi, Fabbri, Maliqaj, Bettoni, Niccoli, Macchinelli, Parrini. Allenatore Magera.

Arbitro Lorenzi di Pistoia.

Reti: 11’ pt Manganelli (C), 27’ pt Polo (C), 48’ st Noferi (F).

COLLE VAL D’ELSA – Resurrezione della Colligiana: dopo la batosta contro il Siena, i biancorossi tornano al successo superando 2-0 la Fortis Juventus. Buona partenza dei padroni di casa: al 4’ Mugnai impegna a terra Morandi. Sette minuti dopo capitan Manganelli, di rientro dopo quattro giornate di squalifica, porta i biancorossi in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. La Fortis cerca di reagire, ma la Colligiana regge bene. La partita è dura, frequentemente interrotta da interventi dell’arbitro e dei massaggiatori delle due squadre. Al 27’ Polo approfitta di una indecisione della difesa della Fortis e sigla il raddoppio. In avvio di ripresa la Fortis continua a spingere nel tentativo di riaprire la partita, ma la Colligiana fa buona guardia senza soffrire troppo: all’8’ Oitana ci prova, ma Chiarugi blocca facilmente. Al 13’ l’arbitro concede un rigore alla Fortis per un atterramento in area: sul dischetto va Oitana, ma Chiarugi si allunga sulla sua sinistra e respinge il penalty. Il direttore di gara concede un secondo rigore in pieno recupero, e questa volta Noferi trasforma, ma ormai è troppo tardi.

Marco Brunelli