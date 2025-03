Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese stecca! Pareggio inutile

SINALUNGHESE 0FORTIS JUVENTUS 0

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Dei, Palacio Almiron, Ferrante, Corsetti, Tacchini, Salvestroni, Stefanazzi, Bucaletti, Redi.Panchina: Noli, Elias Celli, Celestini, Bardelli, Landi, Cardinali, Pucillo, Parri, Dieme. Allenatore Testini.

FORTIS JUVENTUS: Aglietti, Zoppi, Paterno, Donatini, Calzolai, Salvadori, Gjana, Serotti, Di Gaudio, Masini, Morozzi.Panchina: Mocali, Galeotti, Gurioli, Paladini, Gianassi, Raimondi, Iaquinandi, Cirasella. Allenatore Morandi.

Arbitro Piernicola Giorgino di Milano.

SINALUNGA – Lo scontro diretto tra le ultime due della classe finisce a reti bianche lasciando tutto invariato. Nel primo tempo i locali di Testini, seppur non brillanti, riescono a portarsi con continuità verso la porta avversaria, la migliore occasione della gara giunge infatti all’8’ con un bel tiro di Tacchini dal limite area sul quale Aglietti compie una grande parata in tuffo. Al 22’ Bucaletti da buona posizione calcia debolmente. Al 30’ è Redi ad avere la palla buona ma il suo tiro finisce alto. Nella ripresa la paura di sbagliare si trasforma in terrore e le squadre sfoderano una serie di errori. Unica vera palla gol la sciupa malamente Cirasella che permette la parata senza patemi di Marini.