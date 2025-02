Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese cade nel derbyssino di Foiano

FOIANO 2 SINALUNGHESE 0

FOIANO (4-3-3): Lombardini, Nannoni (45’st Doka), De Pellegrin, Lombardi, Papa, Verdelli, Cacioppini, Tenti, Baroni (27’st Costantini) Ferretti, (33’st Di Gregorio) Del Gaudio (18’st Mostacci). Panchina: Bollella, Bonadonna, De Luca, Simi, Bennati. Allenatore Santoni.

SINALUNGHESE: Marini, Ferrante, Corsetti, Celli, Meoni (9’st Redi), Salvestroni, Palacio Almiron, Landi (9’st Dei), Bucaletti (30’st Tacchini), Stefanazzi, Dieme (23’st Bardelli). Panchina: Noli, Celestini, Silvi, Cavaletta, Parri. Allenatore Benedetti.

Arbitro Filippi di Rossano (Scanu – Finizzola).

Reti: 34’ rig. Verdelli, 65’ Baroni.

Note – Ammoniti: Del Gaudio, Cacioppini. Espulsi: Ferrante e Tenti al 22’st.

FOIANO DELLA CHIANA – La Sinalunghese stecca la partita più importante perdendo a Foiano. I rossoblu hanno giocato una gara molle con la squadra di casa che ha meritato il successo.

Nel primo tempo il Foiano inizia a farsi pericoloso ma Marini fa buona guardia. Al 33’ l’episodio che indirizza il match: ingenuità di Celli che atterra Ferretti. Dal dischetto Verdelli fa 1-0.

La reazione della Sinalunghese è flebile e poco prima di metà ripresa arriva il raddoppio: Marini sbaglia il rinvio, palla a Baroni che da fuori area con un perfetto pallonetto fa 2-0. I cambi di Benedetti non spostano l’inerzia con le due squadre che restano anche entrambe in dieci per i rossi a Ferrante e Tenti.