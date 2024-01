Calcio Eccellenza Toscana. La Sinalunghese contro il Mazzola: un derby da brividi. Asta, c’è l’Audax. Colligiana a Firenze per fare impresa

Tempo di derby oggi alle 14,30 a Sinalunga tra i padroni di casa e il Mazzola. Iuri Pezzatini (nella foto), tecnico dei rossoblù, presenta il match che mette in palio punti pesanti. "La partita di oggi, match difficile per un avversario di qualità e intensità che fa calcio, è un appuntamento importante. Infatti qualora dovessimo vincere, si aprirebbe per noi una strada nuova in questo campionato che è avvincente e difficilissimo. Purtroppo tre partite in una settimana ti portano via energie psicofisiche importanti e dovremo essere bravi a raschiare il cosiddetto barile. Fondamentale per noi, dare seguito alle buone prestazioni di inizio anno. Mi aspetto per questo che i miei ragazzi siano concentrati e super motivati".

Dall’altra parte ha parlato mister Stefano Argilli, anche lui ex come Pezzatini. "E’ la terza partita di una settimana intensa. Valuterò fino all’ultimo la condizione dei ragazzi dopo 180 minuti molto pesanti. Il morale è alto. Andremo a Sinalunga per fare la nostra gara consapevoli che l’avversario è di grande valore. Dovremo mettere tutto ciò che abbiamo dal punto di vista fisico ed agonistico altrimenti sarà difficile. Rispetto all’andata, che comunque fu molto difficile, l’avversario avrà dei giocatori in più e di ottimo livello. Proveremo a coronare la settimana dopo due belle vittorie".

Gara importantissima anche per l’Asta che attende a Uopini l’Audax Rufina. Entrambe le formazioni sono appaiate a quota 18 e in piena lotta per evitare i playout. "Dobbiamo tutti alzare l’attenzione perché non abbiamo avuto il giusto atteggiamento, quello che serve negli scontri diretti – le parole di mister Bartoli -. L’Audax è una squadra importante, sono una neopromossa e stanno facendo bene. Arrivano da due sconfitte di misura, contro la Sinalunghese e il Terranuova Traiana e quest’ultima nei minuti finali come è successo a noi ad Anghiari". La rosa non sarà al completo oggi. "Abbiamo ancora Cappelli fuori, invece Ceccatelli valuteremo fino all’ultimo ma speriamo di recuperarlo a breve".

Infine la Colligiana che cerca riscatto a Firenze in casa della Rondinella dopo un ko amaro contro lo Scandicci al Manni.

Guido De Leo