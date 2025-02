Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta sfida il Grassina. Mazzola in viaggio per il Mugello

Dopo il derby di ieri a Foiano si completa oggi il turno di Eccellenza girone B. L’Asta torna tra le mura amiche del Bertoni per la partita contro il Grassina, valida per la 22esima giornata di campionato. La squadra di Bartoli in settimana ha preparato con attenzione questo impegno per arrivare nella miglior condizione fisica e mentale possibile: "Abbiamo svolto un buon lavoro con un’ottima intensità - ha dichiarato il mister alla vigilia -. La squadra sta bene, abbiamo avuto qualche ragazzo alle prese con l’influenza ma niente di troppo grave, per il momento abbiamo ancora fuori Ceccatelli, Curcio e Reka ma conto di riaverli in gruppo per la partita di domenica prossima contro il Lanciotto Campi".

L’avversaria di oggi, il Grassina, gravita in posizioni di classifica simili a quelle degli arancioblu infatti, le due formazioni sono separate da soli due punti. "Loro sono una squadra che non molla mai, lo testimonia anche la vittoria che hanno ottenuto in rimonta contro la Nuova Foiano nel precedente turno. In attacco hanno cinque giocatori che hanno realizzato il 95% dei gol della squadra" ha analizzato Bartoli. L’Asta, dal canto suo, è reduce da delle prestazioni importanti che, però, non sempre sono state sigillate dal gol: "Per quanto riguarda le prestazioni è un buon periodo, ci mancano un po’ la finalizzazione e l’ultimo passaggio - ha detto Bartoli -. La strada è quella giusta, i nuovi innesti ci aiuteranno e, comunque, anche chi ha giocato fino ad ora lo ha fatto molto bene".

Il fischio d’inizio alle 14.30, a dirigere l’incontro sarà Baldasseroni, coadiuvato da Casole e Lazzareschi. Trasferta a Firenze per la Colligiana che vuole riscattare il ko di sette giorni fa contro la Baldaccio Bruni al Manni. Avversario dei biancorossi la Rondinella, in lotta per evitare i playout. Trasferta nel Mugello invece per il Mazzola che sarà di scena a Borgo San Lorenzo contro la Fortis Juventus, attualmente ultima. "Massimo rispetto per la Fortis – dice mister Marco Ghizzani – società molto blasonata a questo livello. E’ un campionato equilibrato e i nostri avversari hanno valori differenti rispetto alla classifica. Abbiamo tanti giocatori fuori ma ci sta in questo momento della stagione. Ci stiamo comunque allenando bene nonostante i ranghi ridotti".