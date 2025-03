Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne interrompe a Signa la serie vincente. Terribile uno-due locale, il gol di Bandini arriva tardi

SIGNA 2

ASTA 1

SIGNA (4-3-3): Crisanto; Giuliani, Nocentini, Soldani, Tesi (91’ Bianchi); Baggiani, Coppola (59’ Manetti), Dallai; P. Tempesti, L. Tempesti, Cioni. Panchina: Lauria, Wolf, Conti, Gianshvili, Costa, Franconi, Nencini. Allenatore Scardigli.

ASTA (4-2-3-1): Di Bonito; Bonechi (76’ Pittalis), Manganelli (83’ Curcio), De Vitis, Tognetti; Ceccatelli, Falugiani (76’ Mugnai); Cianciolo, Discepolo (83’ Sanna), Jrad (83’ Cappelli); Bandini. Panchina: Ceccherini, Reka, Bardotti, Rossini. Allenatore Bartoli.

Arbitro: Bulletti di Pistoia (de Fazio e Giovannini).

Reti: 73’ Nocentini (S); 82’ P. Tempesti (S); 90’ Bandini (A).

Note – Ammoniti Cianciolo 13’, P. Tempesti, Pittalis, Nocentini.

SIGNA – Dopo quattro vittorie consecutive si è interrotta allo stadio Bisenzio di Signa la marcia dell’Asta Taverne: 2-1 il risultato finale dell’incontro. A caratterizzare la partita, molto nervosismo, con i padroni di casa che fin da subito hanno agitato gli animi; il match, così, non è stato particolarmente brillante sotto il punto di vista tecnico, e anche le condizioni, non ottimali, del manto erboso non hanno aiutato. Nella prima frazione sono stati gli arancioblù a tenere in mano il pallino del gioco e alla mezz’ora hanno sfiorato il vantaggio con la conclusione, da dentro l’area, di Cianciolo, Crisanto ha disinnescato il tiro di potenza. Dopo un buon inizio di ripresa da parte dell’Asta, i padroni di casa sono saliti di giri e, dopo aver sfiorato il gol con Dallai, fermato da un intervento prodigioso di Di Bonito, è arrivato il gol che ha stappato la partita: sugli sviluppi di un corner, a firmare il vantaggio, è stato Nocentini. I ragazzi di Bartoli hanno accusato il colpo e, all’82’, hanno lasciato strada libera, sull’out di sinistra, a Tempesti che con il piatto ha raddoppiato. Gli arancioblù non hanno abbassato la testa e a pochi secondi dal 90’ hanno conquistato un calcio di rigore (fallo di Nocentini su Sanna al momento del tiro). Dagli undici metri Bandini (nella foto) ha spiazzato Crisanto e ha siglato il gol del 2-1, risultato con cui si è chiuso il confronto. Il campionato della squadra di Bartoli ripartirà domenica prossima dalla sfida tra le mura amiche del Bertoni con la Fortis Juventus, reduce dal successo sulla Lastrigiana.