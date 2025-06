Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne ha confermato Cianciolo: "Uno dei migliori interpreti del ruolo». Mazzola-Cristiano Zanaj: avanti insieme!

Importante conferma per l’Asta Taverne che prosegue nella costruzione della rosa per la prossima stagione. La società ha annunciato ieri la riconferma di Matteo Cianciolo (nella foto) per la stagione sportiva 2025/2026. L’esterno classe 2003, tra i protagonisti indiscussi della scorsa annata, continuerà a vestire i colori arancioblu, portando con sé grinta, talento e senso di appartenenza. "Con le sue prestazioni travolgenti, Cianciolo si è affermato come uno dei migliori interpreti del ruolo nel campionato, distinguendosi per ferocia agonistica, spirito di sacrificio e un instancabile lavoro in entrambe le fasi del gioco. Dotato di grande dinamismo e personalità, Matteo ha dimostrato di essere decisivo non solo in fase offensiva – dove ha firmato reti pesanti e spesso determinanti – ma anche nel dare equilibrio e compattezza alla squadra. È stato, a tutti gli effetti, un punto di riferimento, sempre pronto a trascinare i compagni con la sua intensità. La sua conferma rappresenta un segnale forte da parte dell’Asta, quello di puntare sulla continuità, sulla crescita e su un’identità precisa, fatta di lavoro, determinazione e ambizione" così la società del neo dg Graziotti ha esternato la soddisfazione per la conferma di uno dei suoi elementi chiave.

Restando al campionato di Eccellenza Toscana 2025-2026, anche il Mazzola ieri ha confermato una pedina importante della rosa di Ghizzani. Cristiano Zanaj indosserà infatti il biancoceleste anche nella stagione 2025/2026. Zanaj è stato attore protagonista della splendida annata appena conclusa da Fontelli e compagni, risultando spesso tra i migliori grazie all’enorme quantità di palloni recuperati e sempre pronto a trasformare le azioni da difensive in offensive.