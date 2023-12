Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne batte un colpo in attacco. Ingaggiato il classe 1992 Jerome Dième

Gran bel colpo dell’Asta in questa finestra di mercato invernale: il club arancioblu ha annunciato il tesseramento di Louis Jerome Dième (nella foto). Il giocatore, classe 1992 e originario del Senegal, ha disputato l’inizio di stagione nella promozione dell’Umbria con la maglia della Pietralunghese realizzando 9 gol. Uscito dalla Primavera della Roma, Dième è approdato all’Arezzo dove ha iniziato il suo percorso in Serie D, un campionato che ha affrontato con la maglia di molte squadre e in cui ha collezionato 183 presenze tra il 2012 e il 2020. Dopo una breve esperienza all’estero al Khaleej Sirte SC è tornato in Italia dove non ha mai fatto mancare il suo apporto offensivo. Il calciatore è arrivato in arancioblu per rinforzare il reparto di attacco – può giocare in tutti i ruoli del tridente offensivo – e si è già messo a disposizione di mister Stefano Bartoli, in vista della trasferta di domenica sul campo della Rondinella Marzocco.